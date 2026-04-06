Как Дарина Манликова из Казахстана стала маркетологом Estée Lauder в Лондоне и работает с MAC и Bobbi Brown

Дарина Манликова живет и работает в Лондоне — отвечает за Travel Retail-маркетинг брендов MAC и Bobbi Brown в Estée Lauder во всем западном регионе: от Европы до Америки. Окончила KIMEP в 19 лет как самый молодой выпускник 2020 года, затем училась в магистратуре в Великобритании. В интервью Дарина рассказала, как найти работу в бьюти-индустрии Лондона без опыта на западном рынке, чем KIMEP отличается от британских университетов и как готовиться к интервью в международную компанию.

О вузе и поступлении





Я училась в университете KIMEP на маркетолога, потому что это лучший университет в сфере управления бизнесом в Казахстане. Программа обучения была построена по примеру американских вузов с кредитной системой и самостоятельным расписанием. Понравилось также наличие студенческих организаций и активная студенческая жизнь— это круто помогает развить soft skills: организованность, лидерство, тайм-менеджмент, стрессоустойчивость и коммуникацию. Затем я училась в магистратуре в Nottingham Trent University. Но жалею, что не изучила систему образования в Англии и подала документы туда, куда мне посоветовало агентство.

В KIMEP у меня был грант за высокий балл ЕНТ, золотую медаль и хороший IELTS. Я просто сдала все документы. В Англию тоже сдала документы и писала мотивационное письмо. Все было максимально просто. В KIMEP IELTS должен быть выше 5.5, а в Англии выше 6.5. Также нужно быть старше 21 года, и мне пришлось учиться на подготовительном курсе, так как я окончила бакалавр в 19 лет, и была самым молодым выпускником в 2020 году.

К IELTS готовилась только в школе, чтобы поступить без фаундейшена. А в Англию уже не готовилась, так как был фундамент после обучения.





Об учебном процессе





Учеба в Казахстане была интенсивнее чем в Англии. В Казахстане я училась в бизнес-школе, а в Англии в школе искусств, поэтому и требования были разные. Метрики оценивания работы в бизнес-школе более понятные и ожидаемые.

В KIMEP учителя из разных стран, но подготовлены к нашему менталитету. Могли прямо сказать, что подтянуть и какие результаты ожидать. В Англии же все улыбаются и говорят, какой ты молодец, а в конце могут поставить не самую лучшую оценку. Поэтому такой фидбэк для меня был не эффективен.

В университете постоянно проводились карьерные ярмарки, я даже участвовала в одной из них. Также обязательно прохождение двух стажировок, чтобы резюме не было пустым. Были полезные курсы по составлению резюме и подготовке к интервью, которые можно было использовать.





О работе и компании





Я работаю в Лондоне в Estée Lauder — одной из ведущих бьюти-компаний премиального и люксового сегмента. Отвечаю за Travel Retail во всем Западном регионе: Европа и Великобритания с Ирландией, Ближний Восток, Индийский субконтинент, Африка, а также страны Северной и Южной Америки. Отвечаю за бренды MAC и Bobbi Brown. Задача — вовлечь потребителей. Так как в Travel Retail почти невозможно получить лояльность покупателей, я продумываю способы привлечь их и продать несколько продуктов, придумываю активности, ивенты. В жизни маркетинг — это не «Эмили в Париже», потому что там присутствует операционная часть и аналитика чуть ли не каждый день.

Ключевые навыки — в первую очередь, стрессоустойчивость. Travel Retail — не локальный рынок: занятых сезонов не бывает, пожар всегда, и его всегда тушим. Контролировать весь Западный регион — задача не из простых, поэтому второй полезный навык — это умение расставлять приоритеты в задачах. Важна коммуникация, особенно находясь за рубежом приходится заново прокачивать этот навык, команда ценит инициативность и ответственность.





О карьерном пути





Сначала я работала в Colgate по временному контракту, его хотели продлить без гарантии постоянной позиции. Когда я решила закрыть эту дверь, передо мной открылась новая — Estée Lauder. Я на удивление быстро прошла интервью, всего за две недели. Процесс состоял из четырех этапов: звонок с HR, MS Excel задание, встреча с руководителем по найму, и уже в конце с главой HR.

Так как у меня не было опыта работы на западном рынке, найти работу даже по временному контракту было сложно. Я хотела работать в бьюти-сфере, долго искала работу, проваливала интервью, но как только ушла из Colgate, появилась новая крутая перспектива.

Среди кандидатов мне помог выделиться хороший уровень знания MS Excel. Позиция требует много аналитики, и подобный опыт был обязателен — у многих сильных бренд-маркетологов это не сильная сторона. Благодаря работе в L'Oréal в Казахстане, я хорошо прокачала аналитические навыки. Также помогло стремление развиваться и узнавать новое, а не стоять на месте. У меня был опыт работы в бьюти-сфере, поэтому я могла задавать встречные вопросы, что показывало компетентность.

Для того, чтобы подготовиться к собеседованию в международную организацию нужно подготовить ответы на важные вопросы. Если рассказываете о себе — все должно быть структурировано и на пару минут, затрагивая то, чего нет в резюме. Второе — это ситуационные вопросы, например tell me about the time when you had to prioritize, тут важно составлять STAR метод, чтобы держать структуру и дать результат. В третьих, задавать вопросы. Потому что не только компания выбирает тебя, ты тоже ее выбираешь. Тебе важно понимать подходят ли их условия, метод работы и менеджмент.



