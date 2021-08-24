Как быстро и эффективно пройти путь от начинающего специалиста до профессионала — 6 советов

Путь от начинающего специалиста до профессионала, востребованного на рынке труда, состоит из многих этапов. Тщательное планирование не поможет избежать всех сложностей, но, вкладываясь в свои знания и навыки и обрастая связями в выбранной сфере, можно достичь поставленной цели и добиться значительных успехов в карьере.

Мария Болотская, эксперт по карьерному консультированию и корпоративному обучению, рассказала «Медиа Нетологии», с чего начинать свое профессиональное развитие, как достичь успеха в профессии, какие могут возникнуть трудности на карьерном пути и как повысить свою стоимость на рынке.





Мария Болотская, руководитель центра карьеры Павловской гимназии, комьюнити-менеджер школы инноваций ИКРА





Карьерное планирование: какой метод выбрать начинающему специалисту

Планирование карьерного пути — первый шаг развития специалиста. Ожидание мифического призвания и поиски сверхмотивации и супервдохновения неэффективны, гораздо важнее отталкиваться не от идеальных представлений, а от собственного интереса и способностей, оценить свои сильные и слабые стороны и направления деятельности, в которых вы можете их успешно применить либо скрыть недостатки.

Есть два способа планирования карьерного роста, которые можно условно назвать эджайл-подходом и последовательным или водопадным подходом.

Оба подхода пришли из сферы управления проектами, где применяются уже давно — хотя водопадный метод в диджитале вытесняется эджайлом из-за недостатка гибкости. Рассмотрим их подробнее:

Водопадный подход — это определение большой карьерной цели и построение дорожной карты, которая поможет этой цели добиться. Человек, решивший строить карьерные планы с помощью этого подхода, выбирает должность или место работы, к которым стремится больше всего, и выстраивает схему, по которой сможет добиться желаемого. Это похоже на запланированное путешествие: конечный пункт определен, билеты и отели забронированы, маршрут построен и все экскурсии расписаны заранее. Каждый шаг прописан, как будто вся карьера — это жесткое техническое задание с четко определенными сроками, от которых нельзя отклоняться.

Могут возникнуть сомнения в эффективности данной модели: может показаться, что она слабо применима в условиях постоянно меняющегося современного мира. Но водопадная модель жизнеспособна, если человек уверен в выборе карьеры и не рассматривает никаких альтернатив.

Как ярко выраженный пример такого подхода можно вспомнить историю из фильма «Гаттака»: юноша живет в антиутопическом обществе, где все генномодифицированы и практически бессмертны. Они неуязвимы, идеальные работники и не болеют, а герой рожден в естественных условиях и имеет определенные проблемы со здоровьем. Но у него есть мечта. Он хочет полететь в космос, на базу Гаттака. Законы общества не позволяют ему это сделать, но эта мечта настолько сильная, что ради нее он преодолевает все барьеры и находит способ исполнить ее. Это — пожалуй, наиболее показательный пример водопадной модели в действии.

Такой подход таит в себе определенные опасности, особенно для начинающих специалистов. При движении к цели возникает множество факторов, которые невозможно предвидеть. Может сложиться впечатление, что все идет не так, как должно.

Важно помнить, что это нормально, если события идут не по идеальному плану. В любом путешествии, отклонившись от запланированного маршрута, можно наткнуться на уникальные места и обрести неожиданные инсайты. Так и возникающие сложности на пути к карьере мечты можно преодолевать с пользой для себя, извлекая новый опыт и приобретая новые навыки.

Второй подход — эджайл — предполагает разделение процесса на мини-задачи и их поочередное выполнение. Плюс такого метода в гибкости: возникающие помехи на карьерном пути превращаются в очередные этапы, небольшие неудачи достаточно легко преодолеваются, а успешное выполнение задач мотивирует.

Вспомним Стива Джобса: его карьерный путь попадает под модель эджайл. Была определена окончательная цель: он понимал, что хочет заниматься электроникой, но его путь состоял из множества этапов. На заре карьеры Джобс собирал компьютеры и работал техником — не представлял четкой профессии, но знал, чем хочет заниматься, следил за новинками и тенденциями, был гибок и достиг поставленной цели.

На этом пути вы тоже знаете свою конечную цель, но вас не ограничивают жесткие рамки. Вы знаете, куда должны прийти, и двигаете свою карьеру короткими спринтами — этапами, которые подстраиваются под сложившуюся ситуацию. Незапланированное профессиональное обучение или вынужденная смена работы не разрушают ваш план, а вписываются в него как дополнительные шаги.





Преграды на пути к развитию: пик глупости и синдром самозванца

Известен так называемый эффект Даннинга — Крюгера: когда начинаются первые успехи, человек впадает в эйфорию. Все кажется простым и понятным, можно с легкостью вообразить себя профессионалом. В этот момент и наступает пик глупости.

Основная опасность этого периода — это даже не ошибки, которые совершает начинающий специалист, а риск зависнуть в этом состоянии и обвинять не собственную некомпетентность, а всех вокруг.

То, что сотрудник оказался на пике глупости, просто определить. Ему кажется, что он лучше и профессиональнее своего окружения. Любые проекты видятся неоправданно легкими, сам он способен справиться с любой задачей, а все остальные только тормозят работу. Другие маркеры — отрицание обратной связи, особенно развивающей, и некорректное выставление сроков по задачам, когда кажется, что работа выполнима за неделю, а по факту требуется гораздо больше времени.

Пик глупости — не проблема, если человек вовремя поймет свою ошибку. К этому явлению стоит относиться как к этапу карьеры, свойственному многим. Главное — вовремя выйти из этого состояния, лучше всего с опорой на старших коллег.

Обратная ситуация складывается, когда человек приобретает синдром самозванца. Ему начинает казаться, что он хуже и глупее окружающих и что как специалист он ничего не стоит. Слишком критичное отношение к себе — тоже нормальный этап в развитии профессионала. В такой ситуации также поможет обратная связь от коллег и руководителя и объективное сравнение своих достижений с чужими.





Если работа в тягость: как избежать выгорания

Какой бы интересной и захватывающей ни была работа, на каком-то этапе неизбежно начинается рутина. Повседневная деятельность превращается в однообразие, первоначальный драйв и энтузиазм спадают. Кажется, что все застряло на одном месте, нет продвижения.

Когда к профессии, изначально казавшейся интересной и захватывающей, начинает накапливаться негативное отношение, необходимо менять подход: выйти на ценностный уровень и понять, какие проблемы решаются на данный момент, кому можно помочь своей деятельностью. Нужно выстраивать свой следующий шаг на карьерном маршруте, фокусируясь на той проблеме, которую хочется решать, и выбирая то, до чего вам есть дело.

Рассмотрим на примере: человек, решивший посвятить себя преподаванию, сталкивается с рутиной и начинает терять интерес. Если ему удастся выйти на ценностный уровень, то он посмотрит на проблему по-новому: поймет, что в профессию его привело желание нести пользу и знания ученикам. Главное здесь — найти эту зацепку, понять, ради чего вы работаете и что приносит вам настоящее удовольствие, и негативные моменты сгладятся, станут не так ощутимы.





Меняем работу: что такое шифты, дрифты и как они помогают при смене места работы и профессии

Когда меняется фокусировка на проблему, могут возникнуть так называемые шифты и дрифты. Что это такое, легко объяснить на примере видеоигры. Развиваться в игре можно по-разному: прокачивая своего персонажа, добавляя ему новое оружие и другие скиллы, или просто поменяв его на другого.

В карьерных и профессиональных переходах происходит то же самое. Можно продвигаться в определенной области, меняя места работы, компании, расширяя сферу деятельности. Профессиональные области и обязанности остаются примерно теми же, но как специалист вы растете. Это и есть профессиональный шифт.

Но бывает и другая ситуация, когда происходит резкая смена деятельности и инструментов, которые используются в работе. Наглядный пример — переход образования в онлайн-формат во время пандемии.

Педагоги, привыкшие к классической офлайновой классной системе, были вынуждены в спешном порядке осваивать новые инструменты. Канал обмена с аудиторией изменился, те приемы работы, которые работали в классе, перестали функционировать в формате онлайн-занятий. Кажущийся плавный переход оказывается психологически и функционально профессиональным дрифтом.

Переходя в какую-то другую область или к другой схеме работы, важно проверить, является это шифтом или дрифтом. Возможно, перед окончательным решением о переходе следует опробовать, насколько комфортно и продуктивно работается в новых реалиях.





Меняем работу: что такое transferable skills и чем они важны при смене профессии

При любом шрифте и дрифте можно себя подстраховать, если вы обладаете так называемыми transferable skills. Перевести этот термин можно по-разному: их называют и навыками XXI века, и переносимыми навыками, и 4К. Это квалификации, которые не принадлежат одной узкой сфере, но могут быть применимы и остаются актуальными во многих профессиональных областях. Классически их разделяют на четыре основных домена: коммуникативные, связанные с интеллектуальным потенциалом, личностной эффективностью и организацией деятельности.

Эти навыки важны тем, что помогают оставаться ценным в любой профессии, а не только в той сфере, к которой относятся ваши hard skills. Например, развитое креативное мышление — один из наиболее важных transferable skills — поможет практически везде. Можно использовать этот навык ограниченно, в рамках своей профессии, а можно системно: тогда перед нами окажется умение в любой ситуации, при наличии или отсутствии музы, выдавать интересные и нестандартные решения. В широком смысле навык креативного мышления становится навыком решения проблем, попадая на стык с критическим мышлением.





Растем финансово: как повысить свою стоимость на рынке труда

В процессе профессионального развития и в попытках повысить свои доходы часто возникает искушение посмотреть, что происходит вокруг, какие профессии сейчас на пике.

Перед тем как бросить все и сломя голову ринуться в новую хайповую область, стоит оценить, насколько это соответствует вашим карьерным планам, сколько времени и усилий потребуется, чтобы достичь успеха в новой сфере и сможете ли вы эти усилия затем конвертировать в доход. Возможно, лучше вложиться в уже имеющиеся компетенции, чтобы повысить свою рыночную стоимость в той сфере, в которой вы заняты сейчас.

Связи и знакомства, социальный капитал — это тот бустер, который может помочь вам повысить доходы. При этом особо важную роль играют не близкий круг общения, а дальний — люди, занятые в тех профессиях, к которым вы стремитесь. Именно они могут помочь проникнуть в те области, в которые вы хотите.

Кен Колман, популярный американский карьерный консультант, ввел в оборот такое понятие, как proximity principle, принцип близости — чтобы оказаться на том месте и в той должности, в которой вы хотите быть, надо быть рядом с теми людьми, которые уже там. Важно иметь максимальное количество коммуникаций с теми людьми, которые уже работают в той области, в которой вы планируете стать специалистом: встречаться с ними у кулера, ходить в один спортзал, задавать им вопросы и смотреть, как они работают.

Можно выделить два типа людей, на которых стоит обратить внимание: профессоров и профи. Профессора — это специалисты, обладающие большим багажом знаний. Они любят делиться информацией и с удовольствием ответят на ваши вопросы. А профи — суперэффективные в своей области работники. У них не всегда есть время кого-то учить, но важно наблюдать, что и как они делают, и перенимать их модели поведения.





Резюмируем





Добиться успеха возможно в любой области, если не зацикливаться на поисках идеальной работы, а верно определить свои сильные и слабые стороны и применять правильные методы планирования. Гибкость в подходах, постоянное пополнение знаний и навыков, наработка новых знакомств и связей помогут преодолеть все сложности, возникающие на карьерном пути, не растерять мотивацию и энтузиазм и добиться поставленной профессиональной цели.