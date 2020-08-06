Как будут учиться студенты колледжей и вузов

Обучение у студентов колледжей и вузов с 1 сентября будет проводиться в комбинированном формате в зависимости от специальности.

В колледжах по педагогическим, IT, социально-гуманитарным специальностям предлагается дистанционное обучение, а по технологическим, аграрным, медицинским направлениям и специальностям сферы искусства — комбинированное обучение. Предоставлена возможность проведения лабораторных работ и производственной практики в штатном режиме

В штатном режиме будут работать 102 колледжа в отдаленных сельских местностях и малых городах с контингентом более 9 тысяч студентов. Количество учащихся в одной группе будет составлять не более 15 человек.

Обучение в вузах планируется проводить преимущественно в дистанционном формате по педагогическим, IT, гуманитарным направлениям. По естественным, техническим, аграрным направлениям, медицине лекции и семинары 70 % будут проводиться онлайн, а лабораторные и практические занятия — 30 % в традиционном формате со строгим соблюдением санитарных мер.

Занятия в магистратуре и докторантуре будут проводиться по смешанному принципу.