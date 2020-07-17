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Как будут учиться школьники Казахстана в новом учебном году
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Сегодня в 10:50

Как будут учиться школьники Казахстана в новом учебном году

Как в этом году принимают первоклассников


Прием заявок в 1-й класс стартовал 1 июня и продлится до 1 августа на портале госуслуг в образовании bilimalmaty.kz. В этом году для онлайн-регистрации в школу родителям больше не нужно предоставлять адресную справку. Достаточно зарегистрироваться на портале через ИИН и указать свой микроучасток. Школы по участку обязаны будут принять заявку. Также можно будет отдать ребенка в школу не по месту жительства при наличии в ней свободных мест.

Средним образованием теперь будут охватывать пятилетних детей, которым в этом году исполняется шесть. При этом будут принимать и семилетних детей.

При приеме детей в первый класс, школы не имеют права их тестировать. Приказ о зачислении в первый класс издается организацией образования не ранее 25 августа текущего года.

На портале образовательных услуг также можно записаться в кружки в организациях дополнительного образования.


Родители смогут онлайн контролировать питание детей в школах Нур-Султана


Внедрен проект «Безналичный расчет школьного питания», где родители могут контролировать питание детей в школе, заблаговременно распределив питание в режиме онлайн.

Планируется автоматизировать процесс госзакупок школьного питания, так как сейчас процедура проводится бумажно.


Школьники начнут изучать новый предмет


В школах планируют ввести предмет экологического образования детей. Цель проекта экообразования — поддержка формирования активной жизненной позиции граждан и экологической культуры общества.

Основным результатом проекта станет подготовка больше 6000 педагогов и разработка учебно-методических пособий в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической и экономической безопасности.

В рамках проекта 17 организаций образования разных уровней будут оснащены зелеными и ресурсосберегающими технологиями. Для организации дошкольного образования будут подготовлены методические материалы по экологической культуре, а ученики 1-4 классов по предмету познание мира смогут использовать тематические настольные игры и интерактивные видеоуроки.


Школьная форма временно перестанет быть обязательной


Дети могут приходить в школы в опрятной классической деловой одежде. Если у родителей нет возможности приобрести школьную форму, тогда необходимо обеспечить своих детей обычной одеждой в классическом и деловом стиле.


Первая четверть в Казахстане пройдет дистанционно


С 1 сентября текущего года, с начала нового учебного года, первую четверть проведут в дистанционном формате. Все школы страны, за исключением сельских малокомплектных школ в отдаленных сельских населенных пунктах. Опыт четвертой четверти показал наличие возможности организовать учебный процесс в традиционном формате.

Исключение составят также ученики начальных классов. Если их родители напишут письменное заявление, будут организованы дежурные классы. Обучение будет организовано в несколько смен и подсмен. Будут комплектовать классы и разделят их на несколько подгрупп. Количество детей в подгруппах не будет превышать 10-15 человек.

Будет реализован принцип «один класс — один учитель». Английский язык или другие предметы, которые преподавали другие учителя, будут переведены в дистанционный формат.


Разработан специальный тариф для дистанционного образования


Специальный тарифный план для связи учителей с учениками разрабатывают в Казахстане. Для них будут предусмотрены безлимитные звонки и бесплатный доступ на образовательные ресурсы Министерства образования и науки.

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