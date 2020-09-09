Как братья из Казахстана создали стартап в Германии для танцоров по всему миру

Адлет и Даулет Анарбековы, @adelight.23, @bboycreate

Брейкеры, основатели проекта Steppix, @steppixdance





Об идее

Адлет. Несколько лет назад у нас была студия танцев, которая сгорела. Эта ситуация повлияла на нас. Тогда мы осознали, что потратили много времени, сидя в Казахстане, и перестали реализовываться как танцоры. Студия привязывала нас к одному месту, и такой формат работы противоречил нашему принципу — много путешествовать. Мы не хотели двигаться по старой схеме — заново открывать студию и сидеть на одном месте. Мы понимали, что нужно уходить в онлайн.





У нас была проблема во время преподавания — когда мы показывали движения, ученики не всегда делали так, как нужно. Потом мы начали думать о разметках на полу, чтобы было удобнее показывать. Это реальная проблема многих преподавателей, и мы хотели ее решить. В 2017 году мы начали углубляться в эту тему. Мы рисовали на полу, внедряли разные вариации движений и то, как можно репетировать на этих разметках. Прорабатывая это, мы пришли к одному дизайну и распечатали нашу первую схему на обычной клеенке. Затем эта идея несколько раз подвергалась сомнению, менялся дизайн, но мы пришли к одному решению — делать мат.

О процессах

Я люблю йогу и завидовал людям, которые занимаются йогой, потому что у них есть коврик — личное пространство, а еще вещи не мараются. А у брейкеров одежда быстро марается и часто рвется, так как, танцуя на улице, ты делаешь это просто на асфальте, брусчатке. Танцоры обычно стелют линолеум, но нет определенного пола, который смягчал бы падения и служил бы еще и инструментом.





Мы стали искать фабрику, которая смогла бы воплотить нашу идею. У нас есть друзья в Китае, которых мы задействовали. Дали им параметры, и они помогли найти нужный материал. Поиск занял много времени.

Следующий этап — онлайн-школа. У нас есть друг, у которого своя диджитал-компания, поэтому мы знали, к кому обратиться за консультацией. Ему понравилась наша идея, и он захотел присоединиться к нам и взять на себя всю диджитал-сторону — разработку сайта и маркетинговый план.

О Steppix

Мы создали продукт, который закрывает два вопроса: решение проблемы в объяснении во время преподавания и возможность обучать онлайн.

В начале февраля мы уехали в Европу, а билеты в Казахстан у нас были на середину марта. Но границы закрылись, и мы остались здесь. В нашем случае карантин дал порох для движения.

До того как мы застряли в Европе на карантин, мы планировали начать продвижение продукта в Казахстане, так как у нас уже была фабрика в Китае и веб-сайт. Но мы поняли, что не сможем это делать на родине, казахстанский рынок еще не готов. Поэтому мы начали искать фабрику, которая производит такой материал в Германии, и нашли в Мюнхене. Здесь мы будем снимать лучших танцоров мира. Идея в том, что, где бы ты ни жил, можно заказать мат и учиться у лучших педагогов мира онлайн.





На сайте будут как готовые записанные уроки, так и преподаватели смогут выходить в эфир и преподавать по соответственной программе из дома.

Мы протестировали наш коврик на некоторых танцорах, отправили им и попросили дать отзыв. Многие говорят, что это удобно и круто. Есть клиенты, которые уже заказали маты. А я уже начал преподавать некоторым ученикам из Казахстана через ZOOM.

Мат китайского производства стоит 100 долларов, а европейского — 169 евро. Каждый мат делается по индивидуальным меркам под рост человека. Но это еще не фиксированная сумма, ведь мат — это не наш основной продукт. Основной продукт —видеоуроки. Цена мата будет уменьшаться с оборотом. Мат можно сложить в сумку и взять с собой. Маты есть квадратные, без разметки для профессионалов и круглые обучающие.

Видеоуроки будут по платной подписке. Первые семь дней бесплатно. В октябре мы запустим сайт. Сейчас у нас идет процесс постпродакшна. Также мы ждем, когда прилетят инструкторы для съемок.

Об инвестициях

Мы привлекли инвестиции для нашего проекта. Есть такое правило в стартапах, что сначала их поддерживают fools, friends and family. Наш друг в Германии загорелся идеей проекта и начал показывать знакомым. Мы презентовали проект на различных конференциях и нашли первых инвесторов в Германии. Есть один инвестор из Казахстана, который тоже заинтересовался. На первый период мы нашли деньги. Пока не хотим привлекать других, когда наберем аудиторию, начнем привлекать больше инвестиций.





Сложность в том, что это что-то новое и люди относятся к этому с осторожностью. Многие говорят, что по фотографии ничего не понятно, но когда под тобой коврик — все становится проще. Для начала мы хотим собрать 350 человек по всему миру. Язык преподавания будет английский.

Мы хотим развить стримы, чтобы клиент мог заниматься, даже если он находится на другом конце мира. Даже если мат не будет так востребован, мы все равно продолжим идею онлайн-школы.