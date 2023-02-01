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Как большие ЖК объединяют жителей, позволяя им дружить и заботиться об окружающих
29
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01.01.2000

Как большие ЖК объединяют жителей, позволяя им дружить и заботиться об окружающих

Ритм жизни ускоряется, и это приводит к тому, что люди меньше общаются между собой. А когда это касается соседства по площадкам или по двору, то это становится явным. Но мы бы хотели сказать, что есть люди, которым важен совместный досуг и даже решение насущных проблем, касающихся жизни на территории собственных ЖК.


Маржямия Мажит, 48 лет

ЖК «‎Ботанический»‎, город Астана

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Раньше я жила в России в Омской области, а в 2012 году переехала в Астану.

Когда-то я жила в доме старой застройки, но потом решила, что мне нужна квартира в новом ЖК. Мне попалось объявление по продаже квартир в новой локации около Ботанического сада — это новое место в Астане. Сотрудники строительной компании помогли в поисках.

Я бабушка четверых внуков, но мы живем отдельно, поэтому в квартире я одна. Место очень комфортное, и я чувствую себя спокойно на территории жилого комплекса. Компания строит дома, которые не похожи друг на друга, у каждого есть свой особый характер.

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На территории ЖК происходит постоянный мониторинг и есть пропускная система автомобилей. Также клининговый сервис очищает дворы от снега, а специальные рабочие занимаются озеленением всей прилегающей площади.

У жителей дома всегда есть, чем заняться на территории ЖК — тут есть турниры по мини-футболу и теннису, гавайские вечеринки, экологические акции, дни красоты и многое другое.

О соседях

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Когда я переехала в ЖК, у нас сразу появился чат местных жителей, где мы все обсуждаем. Летом собирались на разные встречи, пили чай и разговаривали. Например, в какой-то из дней устроили встречу за барбекю. А так как в нашем ЖК проживают люди из разных точек Казахстана, общаться было интересно.

Я не посетила одно крутое мероприятие в гавайской тематике, но видела фотографии, впечатлило. Один из лучших подходов в создании позитивной среды обитания.

О Бигвилле

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Мне нравится локация, рядом есть прогулочный парк, а это важно, так как на левом берегу я передвигаюсь пешком. А еще благодаря тому, что у нас в здании есть спортзал, я решила заняться спортом.

На территории есть детский коворкинг и площадки для игр. А также школы, которые преподают на казахском и русском языках — это важно для тех, у кого маленькие дети.

У BI Service много традиций, например, ребята поздравляют ветеранов среди жителей домов. Я не говорю уже о мероприятиях во время праздников.

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Также у компании удобный сайт с информацией, касающейся ЖК, и приложение BIG App. Там можно оставить заявку, если у вас что-то сломалось. Поломку сразу устранят. Во время карантина мы получали нужные документы и справки через онлайн-приложение.

Особое внимание я хотела бы уделить качеству детских игровых, которые хорошо служат маленьким посетителям.

Культура добрососедства в нашей стране пока не так сильно развита, но казахстанцы этому способствуют. Всегда важна среда, в которой ты находишься, а, особенно, когда ты там проводишь большую часть времени! Поэтому необходимо непременно выбрать комфортное место с такими людьми, которые готовы общаться и благополучно с вами взаимодействовать. И где, каждый человек будет чувствовать себя счастливым. Осталось только найти это пристанище!


Материал подготовлен при поддержке BI Group.


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#казахстан #строительство #bigroup #жители #жк
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.