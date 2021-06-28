Как бизнесу привлечь внимание поколения Z — 3 главных тренда

Дмитрий Швец, CEO и сооснователь компании Reface





Сейчас идет война за внимание поколения Z — людей, которые выросли со смартфонами в руках. Бизнесу нужно адаптироваться к этой реальности. Решил поделиться с вами тремя китами, которые с большой вероятностью будут двигать креативную индустрию и изменят восприятие бизнеса:

— creators economy

— shopatainement

— video disruption.





Creators Economy

Философия Creators Economy очень совпадает с видением Reface. Вы знали, что более 50 миллионов людей во всем мире считают себя креаторами, хотя само понятие появилось 10 лет назад?

Поэтому важно расширять доступ к инструментам для создания контента. YouTube, Substack, United Masters и сотни других стартапов-дизрапторов упростили процесс контент продакшена для пользователей. В этом контексте TikTok стал феноменом для креаторов, ведь он поощряет их быть собой и не бояться делать, где-то даже, странный видеоконтент.

Приблизительно 47,7 миллионов креаторов — аматоры. Лишь два миллиона людей занимаются контентом на постоянной основе, зарабатывая на этом. И Reface планирует помогать креаторам с монетизацией. Менее 10% работающих американцев вовлечены в Creators economy, а их средний доход составляет всего $400 в год.





Shopatainment

Shopatainment — это Entertainment + Commerce + Video Content. Брендам нужно становиться ближе к потребителю, потому что современная и будущая экономическая реальность уже удовлетворяют все базовые потребности. Можно купить все, что нужно для жизни. Теперь продается опыт и впечатления, которые привязаны к физическому товару.

К примеру, Taobao — самая большая e-commerce платформа в Китае. 42% продуктов продаются благодаря коротким видео и трансляциям. За 7 месяцев продажи выросли в 400 раз. В результате компания заработала 15 миллиардов долларов.





Video Disruption

Почти всю свою историю видеоконтент был неизменным, сейчас же — эра глубокой персонализации. По сути, то, что Reface делает с самого начала. Одно из применений этому — огромный рекламный рынок, в котором персонализация может изменить распределение сил. Ведь героями рекламы будут не селебрити или модели, а сами потребители.





Источник: Facebook Дмитрия Швец.