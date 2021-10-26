Как бизнесмены за 1 день и меньше чем за 50$ могут увеличить продажи, и причем тут Endorphin

У предпринимателя много задач и целей, но одна из ключевых — это доход и продажи. Если вас тоже волнует эта тема, делимся с вами результатами нескольких компаний, которые смогли увеличить количество заявок. Смотрите, как им это удалось, и читайте о том, кто им в этом помог.







Результаты бизнеса





Dadu.kz

Сфера: детские товары

Цель клиента: увеличить заказы

Результаты: 20-40 заявок в день при бюджете от 10 до 40$

Как достигли: изначально запустили креативы в Whats’App, но это не дало желаемого результата, поэтому перевели заявки в директ и улучшили ситуацию.

В среднем в день приходит 20-40 заявок. Бюджет в течение месяца варьировался от 10 до 40$.

При 10$ — приходит около 15 заявок, при 40$ — свыше 40 заявок в день. Плюс выборочно ставили посты на увеличение охвата на аудиторию города Алматы.

Также организовывали фотосессии, конкурсы, публиковали интересные stories и информативные посты о товарах.





Dent Park

Сфера: детская стоматология

Цель клиента: увеличить количество заявок, повысить узнаваемость стоматологии

Результаты: увеличили количество заявок и количество подписчиков больше чем на 4000

Как достигли: каждый месяц проводили конкурсы с розыгрышем профессиональной чистки, публиковали интерактивные stories для вовлечения аудитории. Также внедрили видеоконтент с ответами на вопросы от стоматологов и видеоадаптации от ребенка. Провели несколько профессиональных фотосессий в студии и стоматологии. Страница ожила и стала яркой и креативной.





Botakoz Optics

Сфера: оптика

Цель: увеличение заказов, брендинг страницы и повышение узнаваемости

Результаты: 12-35 продаж в сутки при бюджете от 9 до 20$

Как достигли: запускали рекламу на заявки в директ в Алматы и на посты для вовлеченности на весь Казахстан. Бюджет варьировался от 5 до 20$ в сутки.

Для брендинга страницы создали единый стиль оформления и подачи информации, провели несколько фотосессий и конкурсов.

*кейсы Endorphin





Компания, которая поможет вам увеличить прибыль

















Все началось с того, что в конце 2018 года мы с двумя друзьями, которые также работали в SMM-агентствах, объединились и начали работать вместе. А полноценное агентство мы запустили 12 июня 2019 года.

На данный момент у нас есть два офиса: в Алматы и Нур-Султане.









В Endorphin работает около 40 человек, и все они узкопрофильные специалисты. У нас нет SMM-щиков, зато есть копирайтер, таргетологи, дизайнеры, модераторы, разработчики, менеджеры по продажам, сотрудники call-center и другие. Также у нас свой production, в который входят продюсер, мобилографы, видеографы.

Самый популярный запрос, с которым к нам приходят клиенты — увеличение прибыли. Для начала мы брифуем, узнаем, какие есть боли, делаем анализ и потом даем решение, прописываем стратегию. Многие наши коллеги говорят, что не отвечают за прибыль, так как клиенты не умеют обрабатывать заявки и так далее. Мы так не считаем, поэтому всегда готовы объяснить, посоветовать, прийти на помощь и в теме продаж в том числе. Например, у нас есть клиент из товарного бизнеса, который благодаря нашей работе получил больше 1000 заявок за месяц. Изначально у него была конверсия 10%, наши специалисты практически при том же бюджете увеличили ее до 23%. Бюджет был 210 долларов.

Но как коммуникационное агентство мы решаем задачи не только в социальных сетях, а также выстраиваем рекламные кампании и помогаем выводить новые продукты на международный рынок. Один из наших кейсов — это вывод приложения на европейский рынок. Изначально мы его продвигали в Казахстане и России, а дальше вышли на аудиторию Италии, Великобритании, Франции, Португалии, Испании и Германии. По установкам приложения, скачиваниям лидировала Италия.

Сейчас сотрудничаем с компаниями из России, Европы и ОАЭ. У всех разные ниши: строительный бизнес, образовательный, медицинский, beauty и fashion. Тесно сотрудничаем с продюсерами образовательных курсов, потому что они зависят от трафика. О большинстве из этих кейсов, к сожалению, нельзя рассказывать, так как со многими клиентами мы подписываем NDA — договор о неразглашении.

В Казахстане мы работаем с банками, автомобильными брендами, АЗС, университетами, колледжами и другими организациями.

Услуги, которые мы предоставляем:

— SMM в Instagram, Facebook и TikTok

— настраиваем контекстную рекламу КМС и РСЯ

— настраиваем рекламу в YouTube

— внедряем чат-боты

— внедряем CRM-системы.





Подробнее об агентстве Endorphin можно узнать на их сайте endorphin.kz и в социальных сетях @endorphin.agency.







