Как бизнес-инкубатор NURIS поддерживает и развивает стартапы

Анарбек Утегулов, 33 года, родной город — Алматы, развитие стартапов, директор бизнес-инкубатора NURIS







О бизнес-инкубаторе NURIS





NURIS — это дочерняя структура Nazarbayev University, которая отвечает за развитие инноваций в рамках экосистемы университета.

В рамках большой задачи у нас есть программы поддержки стартапов. Одна программа инкубации, ориентированная на проекты, которые находятся на самой ранней стадии — ABC Incubation. Это когда у стартапера нет ни команды, ни продукта, ни валидации — ничего, кроме идеи. Тогда мы в течение трех-четырех месяцев занимаемся с ним и помогаем проверять бизнес-гипотезы, чтобы понять, нужен ли этот продукт рынку.

В рамках большой задачи у нас есть программы поддержки стартапов



Также есть программа акселерации ABC QUICK START, куда проходят более зрелые и перспективные проекты, идеально, когда это выпускники нашей инкубационной программы. Поэтому у них уже есть команда, прототип, первые продажи, а мы помогаем им с масштабированием, кратным ростом продаж и готовим к разговору с инвесторами.

Эта программа немного короче и длится шесть-восемь недель.

При NURIS есть небольшой фонд предпассивных и пассивных инвестиций. Предпассивные инвестиции в размере до 2 000 000 тенге мы выдаем выпускникам инкубатора, которые показали наилучшие результаты. После этого они обязаны стать участниками нашей акселерационной программы и мы имеем право быть первыми инвесторами. Для тех, кто прошел через наш акселератор, есть возможность получить более серьезные деньги за долю в их стартапе, чек варьируется от 25 000 до 50 000 долларов за 5-10%.





Еще мы сотрудничаем с уже состоявшимися компаниями, которые занимаются технологичным бизнесом. Их мы приглашаем разместиться в Технопарке на территории университета и даем помещения под лаборатории. Для компаний это возможность хантить лучшие молодые умы, которые учатся в Nazarbayev University, и делать совместные проекты с профессорами с зарубежным бэкграундом или экспатами. Плюс университет входит в СЭЗ «Астана-Технополис», благодаря чему компании могут получить таможенные и налоговые льготы.

Тем компаниям, которые хотят выйти за пределы страны, масштабироваться, мы тоже можем помочь. Уже несколько лет подряд Shell Kazakhstan является партнером нашей инкубационной программы. В свою очередь, у них есть глобальная программа по поддержке предпринимательства, которая представлена в тех странах, где Shell присутствует. Поэтому в рамках нашего партнерства Shell Kazakhstan дает небольшие гранты и может оплатить поездку за границу для участия в зарубежных программах или конкурсах стартапов.





Кто может участвовать





Так как мы работаем под зонтиком Nazarbayev University, создается впечатление, что во всех этих программах могут участвовать только сотрудники университета и студенты, но на самом деле это не так. Мы с самого начала открыты для всех, кто хочет и может участвовать, сотрудничать с нами. Раньше больше половины участников, стартапов и компаний были выходцами из комьюнити NU, но сейчас поступает все больше и больше заявок от тех, кто не относится к университету.

Мы с самого начала открыты для всех, кто хочет и может участвовать, сотрудничать с нами



О наборе на инкубацию мы объявляем два раза в год: зимой — в января-феврале и в конце весны или в начале лета. А акселерация начинается сразу после инкубации, поэтому первый поток проходит весной, а второй — в начале осени.

Подавая заявку на наши программы, нужно быть готовыми слушать то, что предлагают эксперты, быть готовыми меняться и уделять проекту много времени. Потому что для того, чтобы получить хороший результат, помимо встреч, заданий и активностей от нас стартаперы должны работать самостоятельно.













Как проходит отбор





Заявки заполняются онлайн.

В инкубаторе, так как на входе сложно понять потенциал и программа многоступенчатая, у нас простой критерий отбора. Мы выбираем и приглашаем в инкубатор проекты, чьи идеи связаны с технологиями и инновациями, и их можно масштабировать. Поэтому на первом этапе одобрение получают больше 50 %. После этого в течение двух недель им дают задания, чтобы посмотреть, как они с ними справятся, и на основе этих результатов жюри отбирает тех, кто пойдет дальше. Также в это время проходят семинары и тренинги, которые позволяют участникам улучшить свои идеи, получить обратную связь и подготовить спитч.

При отборе в акселератор одни из главных критериев — трекшн, если нет продаж — прототип и насколько команда способна делать то, что она заявляет, их опыт, бэкграунд. Мы внимательно изучаем заявки, делаем диагностику команд и из 50 заявок смотрим 10-15 проектов. Здесь нет промежуточных этапов.