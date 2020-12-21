Как бесплатно учиться в Стэнфорде: 5 полезных онлайн-курсов

Все мы хотя бы раз в жизни мечтали попробовать пройти обучение в престижном университете. «Цех» рассказывает о лучших бесплатных онлайн-курсах Стэнфорда. Среди его выпускников: один из основателей Google Сергей Брин, 31-й президент США Герберт Гувер, а также астронавт NASA Брюс Маккэндлесс.
«Понимание Эйнштейна: специальная теория относительности»
Длительность — примерно 81 час
Язык — английский, есть русские субтитры
Кому будет полезно — всем, кто давно хотел разобраться в теории относительности
Как Эйнштейн пришел к своим научным идеям? В чем смысл теории относительности? Что значит фраза о том, что «время — это четвертое измерение»? Возможны ли путешествия во времени? Есть доказательства, которые окончательно подтверждают теорию относительности? На все эти вопросы сможет ответить профессор Ларри Рэндлс Лагерстром в своем курсе «Понимание Эйнштейна».
Лагерстром также записывал короткое видео для TED, в котором можно увидеть очень краткое резюме этого курса — если вы не уверены, что готовы выделить 80 часов на изучение теории относительности, сперва посмотрите его.
«Писательское мастерство в научной сфере»
Длительность — примерно 30 часов
Язык — английский, есть английские субтитры
Кому будет полезно — всем, кто планирует писать научные статьи на английском
Язык научных статей сильно отличается от того, что мы используем в повседневной жизни. Недостаточно просто использовать умные термины — описание исследования должно быть четким, емким и всегда аргументированным. От того, как вы сформулируете идеи в своей научной статье, зависит то, насколько работа будет котироваться в академическом сообществе.
В этом курсе вы узнаете, как писать эффективнее, быстрее и понятнее. Лектор проведет вас по всем шагам публикации научного исследования — вы сможете спокойно и без тревоги готовить свою работу.
«Введение в математическое мышление»
Длительность — примерно 39 часов
Язык — английский, есть русские субтитры
Кому будет полезно — всем, кто хочет научиться думать как математик
Если вы умеете решать сложные уравнения, это не значит, что у вас хорошо развито математическое мышление. В школе мы учились решать одинаковые задачи по одним и тем же принципам — это не помогало развивать стратегический подход и другие важные для современного мира навыки.
В этом курсе вы поймете, как начать мыслить за пределами формул и находить нестандартные решения проблем.
«Теория игр»
Длительность — примерно 18 часов
Язык — английский, есть русские субтитры
Кому будет полезно — всем, кто давно хотел разобраться в основах теории игр
Может показаться, что теория игр — это то, что используют лишь в анализе партий в шахматы или покер. Однако сейчас она используется для рассмотрения конфликтов наций, политических партий и даже конкурирующих фирм.
Курс позволит вам разобраться в основах этого непростого способа математического моделирования. «Теория игр» будет особенно полезна экономистам и людям, которым постоянно приходится принимать важные решения.
«Машинное обучение»
Длительность — примерно 60 часов
Язык — английский, есть русские субтитры
Кому будет полезно — всем, кто давно хотел узнать, как работает машинное обучение
В последнее десятилетие во многом благодаря машинному обучению технологии вышли на совершенно новый уровень. Среди них: распознавание речи, эффективный веб-поиск, лучшее понимание человеческого генома. Эта технология настолько тесно связана с нашей повседневной жизнью, что вы, вероятно, сами того не замечая, используете ее несколько раз в день.
В этом курсе вы сможете разобраться в основах машинного обучения — узнаете о лучших техниках и о том, как их внедряют. Что важно, лектор дает не только теоретическую информацию, но и практические знания.
Источник фотографии на обложке: @stanford