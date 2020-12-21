Как бесплатно учиться в Стэнфорде: 5 полезных онлайн-курсов

Все мы хотя бы раз в жиз­ни меч­та­ли по­про­бо­вать прой­ти обу­че­ние в пре­стиж­ном уни­вер­си­те­те. «Цех» рассказывает о луч­ших бес­плат­ных он­лайн-кур­сах Стэн­форда. Сре­ди его вы­пуск­ни­ков: один из ос­но­ва­те­лей Google Сер­гей Брин, 31-й пре­зи­дент США Гер­берт Гу­вер, а так­же аст­ро­навт NASA Брюс Мак­кэнд­лесс.









«По­ни­ма­ние Эйн­штей­на: спе­ци­аль­ная тео­рия от­но­си­тель­но­сти»





Дли­тель­ность — при­мер­но 81 час

Язык — ан­глий­ский, есть рус­ские суб­тит­ры

Кому бу­дет по­лез­но — всем, кто дав­но хо­тел разо­брать­ся в тео­рии от­но­си­тель­но­сти

Как Эйн­штейн при­шел к сво­им на­уч­ным иде­ям? В чем смысл тео­рии от­но­си­тель­но­сти? Что зна­чит фра­за о том, что «вре­мя — это чет­вер­тое из­ме­ре­ние»? Воз­мож­ны ли пу­те­ше­ствия во вре­ме­ни? Есть до­ка­за­тель­ства, ко­то­рые окон­ча­тель­но под­твер­жда­ют тео­рию от­но­си­тель­но­сти? На все эти во­про­сы смо­жет от­ве­тить про­фес­сор Лар­ри Рэндлс Ла­гер­стром в сво­ем кур­се «По­ни­ма­ние Эйн­штей­на».

Ла­гер­стром так­же за­пи­сы­вал ко­рот­кое ви­део для TED, в ко­то­ром мож­но уви­деть очень крат­кое ре­зю­ме это­го кур­са — если вы не уве­ре­ны, что го­то­вы вы­де­лить 80 ча­сов на изу­че­ние тео­рии от­но­си­тель­но­сти, спер­ва по­смот­ри­те его.





«Пи­са­тель­ское ма­стер­ство в на­уч­ной сфе­ре»





Дли­тель­ность — при­мер­но 30 ча­сов

Язык — ан­глий­ский, есть ан­глий­ские суб­тит­ры

Кому бу­дет по­лез­но — всем, кто пла­ни­ру­ет пи­сать на­уч­ные ста­тьи на ан­глий­ском

Язык на­уч­ных ста­тей силь­но от­ли­ча­ет­ся от того, что мы ис­поль­зу­ем в по­все­днев­ной жиз­ни. Недо­ста­точ­но про­сто ис­поль­зо­вать ум­ные тер­ми­ны — опи­са­ние ис­сле­до­ва­ния долж­но быть чет­ким, ем­ким и все­гда ар­гу­мен­ти­ро­ван­ным. От того, как вы сфор­му­ли­ру­е­те идеи в сво­ей на­уч­ной ста­тье, за­ви­сит то, на­сколь­ко ра­бо­та бу­дет ко­ти­ро­вать­ся в ака­де­ми­че­ском со­об­ще­стве.

В этом кур­се вы узна­е­те, как пи­сать эф­фек­тив­нее, быст­рее и по­нят­нее. Лек­тор про­ве­дет вас по всем ша­гам пуб­ли­ка­ции на­уч­но­го ис­сле­до­ва­ния — вы смо­же­те спо­кой­но и без тре­во­ги го­то­вить свою ра­бо­ту.





«Вве­де­ние в ма­те­ма­ти­че­ское мыш­ле­ние»





Дли­тель­ность — при­мер­но 39 ча­сов

Язык — ан­глий­ский, есть рус­ские суб­тит­ры

Кому бу­дет по­лез­но — всем, кто хо­чет на­учить­ся ду­мать как ма­те­ма­тик

Если вы уме­е­те ре­шать слож­ные урав­не­ния, это не зна­чит, что у вас хо­ро­шо раз­ви­то ма­те­ма­ти­че­ское мыш­ле­ние. В шко­ле мы учи­лись ре­шать оди­на­ко­вые за­да­чи по од­ним и тем же прин­ци­пам — это не по­мо­га­ло раз­ви­вать стра­те­ги­че­ский под­ход и дру­гие важ­ные для со­вре­мен­но­го мира на­вы­ки.

В этом кур­се вы пой­ме­те, как на­чать мыс­лить за пре­де­ла­ми фор­мул и на­хо­дить нестан­дарт­ные ре­ше­ния про­блем.





«Тео­рия игр»





Дли­тель­ность — при­мер­но 18 ча­сов

Язык — ан­глий­ский, есть рус­ские суб­тит­ры

Кому бу­дет по­лез­но — всем, кто дав­но хо­тел разо­брать­ся в ос­но­вах тео­рии игр

Мо­жет по­ка­зать­ся, что тео­рия игр — это то, что ис­поль­зу­ют лишь в ана­ли­зе пар­тий в шах­ма­ты или по­кер. Од­на­ко сей­час она ис­поль­зу­ет­ся для рас­смот­ре­ния кон­флик­тов на­ций, по­ли­ти­че­ских пар­тий и даже кон­ку­ри­ру­ю­щих фирм.

Курс поз­во­лит вам разо­брать­ся в ос­но­вах это­го непро­сто­го спо­со­ба ма­те­ма­ти­че­ско­го мо­де­ли­ро­ва­ния. «Тео­рия игр» бу­дет осо­бен­но по­лез­на эко­но­ми­стам и лю­дям, ко­то­рым по­сто­ян­но при­хо­дит­ся при­ни­мать важ­ные ре­ше­ния.





«Ма­шин­ное обу­че­ние»





Дли­тель­ность — при­мер­но 60 ча­сов

Язык — ан­глий­ский, есть рус­ские суб­тит­ры

Кому бу­дет по­лез­но — всем, кто дав­но хо­тел узнать, как ра­бо­та­ет ма­шин­ное обу­че­ние

В по­след­нее де­ся­ти­ле­тие во мно­гом бла­го­да­ря ма­шин­но­му обу­че­нию тех­но­ло­гии вы­шли на со­вер­шен­но но­вый уро­вень. Сре­ди них: рас­по­зна­ва­ние речи, эф­фек­тив­ный веб-по­иск, луч­шее по­ни­ма­ние че­ло­ве­че­ско­го ге­но­ма. Эта тех­но­ло­гия на­столь­ко тес­но свя­за­на с на­шей по­все­днев­ной жиз­нью, что вы, ве­ро­ят­но, сами того не за­ме­чая, ис­поль­зу­е­те ее несколь­ко раз в день.

В этом кур­се вы смо­же­те разо­брать­ся в ос­но­вах ма­шин­но­го обу­че­ния — узна­е­те о луч­ших тех­ни­ках и о том, как их внед­ря­ют. Что важ­но, лек­тор дает не толь­ко тео­ре­ти­че­скую ин­фор­ма­цию, но и прак­ти­че­ские зна­ния.





Источник фотографии на обложке: @stanford