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Как бесплатно получить профессию актера и режиссера: о курсах театра АRTиШОК
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Вчера в 18:45

Как бесплатно получить профессию актера и режиссера: о курсах театра АRTиШОК

Анастасия Тарасова, директор независимого театра АRTиШОК, @artishock_theatre

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Как все началось

АRTиШОК — первый независимый казахстанский театр. В этом году нам исполняется 20 лет. Как организация, которая создает спектакли и театральные проекты, мы прошли уникальный путь и имеем практический опыт.

Как независимый театр мы решали задачи поэтапно: нашли площадку, партнеров и наладили международное сотрудничество. В итоге поняли, что не имеем главного — человеческого, профессионального ресурса внутри страны. Не хватает людей, с которыми мы будем развивать театральную индустрию. Тогда мы решили изменить что-то к лучшему в стране, в которой живем и работаем.

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Мы создали актерско-режиссерский курс, потому что нас не устраивал тот уровень образования, который дают в Казахстане. Наша задача — профессиональное продвижение и популяризация театральной среды. Так появилось решение создать курс по уникальной модели обучения, в которой сочетаются две профессии.

Это наш проект №1, наша миссия. Студенты, поступающие на этот курс будут обучаться бесплатно. Постоянного партнера или спонсора нет — мы создаем и финансируем эту школу самостоятельно.

О курсах и поступлении

Первая PR-компания началась в августе 2019 года. Курс запустился в сентябре, а выпускной был в июле этого года. Мы довольны результатами первого потока, и сейчас набираем второй. Ставим перед собой задачу — не остановиться после успешного начала.

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Цель курса — дать молодому поколению профессию. Многолетние опыт и практика помогают театру составлять образовательную программы — мы знаем, что понадобится будущим специалистам и как это преподнести.

Помимо основных дисциплин во время обучения проводятся мастер-классы от приглашенных преподавателей. На каждом курсе они разные — приглашаем тех, кого считаем интересными и необходимыми для той конкретной команды, которую мы наберем.

Многолетние опыт и практика помогают театру составлять образовательную программы — мы знаем, что понадобится будущим специалистам и как это преподнести

К концу курса студенты становятся театральными деятелями. Мы говорим здесь не о заслугах, а о том, что такой человек может сделать театр везде: в лесу, пустыне или деревне. Ребята, окончившие первый курс знают, как монтируются декорации и ведется световая партитура, они могут сделать все это, когда под рукой нет штата работников.

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Для поступления абитуриенты должны заполнить анкету, затем пройти индивидуальную консультацию — на ее основании мы допускаем к творческим экзаменам, которые проходят в три тура. Первый тур состоит из чтения отрывков, вокала и пластики, второй — из индивидуальных и групповых заданий на импровизацию, а в третьем туре абитуриентов ждет собеседование.

Мы обращаем одинаковое внимание как на творческие способности, так и на такие качества, как готовность работать, стрессоустойчивость и дисциплинированность. Даем основную информацию, список литературы, подкасты — важно, чтобы абитуриент понимал, куда и зачем поступает.

Выпускные экзамены первого курса длились май, июнь и первую половину июля. По каждому из основных предметов был проведен экзамен в форме спектакля-постановки. Мы продавали билеты на экзаменационные работы — получился целый репертуар, на который приходили зрители. Художественный совет выбрал три лучшие работы из дипломных эскизов — театр включит их в свой репертуар.


О планах

Актерско-режиссерский курс стал для театра спасительным проектом — мы вдохновляли друг друга в сложный период пандемии. Первый выпуск показал хороший результат, на котором мы не останавливаемся.

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Ставим новые задачи, занимаемся организацией набора на второй курс. Проводим выездные комиссии, цель которых — рассказать о подобной возможности.

В этом году театральный сезон будет открыт спектаклями, которые были представлены на защите дипломных работ.

Коротко о курсе

Период обучения: 2 года, сентябрь 2021 — июнь 2023

Образование: актер театра драмы и кино, режиссер театра

Начало занятий: 10 сентября 2021


Предметы и педагоги:

Основы актерского мастерства (Галина Пьянова)

Основы театральной режиссуры (Галина Пьянова)

Театр художника (Антон Болкунов)

Сценическая речь (Софья Гордеева)

Сценическое движение (Нурсултан Мухамеджанов)

Танец, пластика (Гульнара Адамова)

Вокал (Ирэна Аравина)

История театра (Дина Махметова)

Техника актерской импровизации (Елена Набокова)

Театральный менеджмент (Анастасия Тарасова)


Обучение:

Шесть дней в неделю основные предметы: с 09:00 — 15:30

Практика в театре, дежурство на спектаклях: с 17:00 — 22:00

Возраст абитуриентов: 18-28 лет


Заполнить анкету можно здесь.

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