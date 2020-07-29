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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как архитектор из Британии за 14 лет спроектировал 14 млн. квадратных метров зданий в Казахстане
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Tim Owen (Тим Оуэн)

Родной город — Озуэстри, архитектор, генеральный директор архитектурной компании AHR

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Сегодня в 17:50

Как архитектор из Британии за 14 лет спроектировал 14 млн. квадратных метров зданий в Казахстане

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О переезде
Я живу в Алматы с 2006 года, до этого жил в Англии. Мы с женой прилетели в Алматы в ноябре, было снежно и холодно. Зато мы тогда жили в квартире с прекрасным видом на горы.

Я архитектор и приехал в Казахстан для работы над одним проектом. Тогда я не планировал оставаться здесь на 14 лет.
О Казахстане
Я посетил почти все регионы Казахстана. Сейчас работаю в Актау, где красивый вид на Каспийское море. В прошлом году побывал в Боровом — живописное место. Люди, приезжающие в Казахстан, обязательно должны посетить столицу. Этот город быстро строится, и вся архитектура, представленная там, завораживает.

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Мне нравится погода в Алматы. Жаркое лето и снежная зима дают возможность вести активный образ жизни. Мы любим кататься на лыжах, а летом ходить на кемпинги.

Классно, что всегда доступны свежие фрукты и овощи.

Нам нравится здесь жить и проводить время. Город меняется, а ты становишься частью этого, и это классно.

Казахи хорошо говорят тосты


Моя дочь родилась здесь, сейчас она ходит в школу. Она билингв, разговаривает на русском и английском языках, также изучает казахский язык в школе.

За эти годы у меня появилось много друзей. Я был на казахских свадьбах и заметил, что казахи хорошо говорят тосты. Это определенно важная часть праздника. И также на казахской свадьбе много развлекательной программы.

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Я живу здесь так долго, что меня уже ничего не удивляет. Однако я удивляюсь тому, что когда лечу по работе в Актау или Атырау два-три часа, то все еще нахожусь в одной стране.
О работе
У меня здесь своя компания, мы делаем различные дизайнерские проекты. У нас также есть строительная компания. В компании работает 65 дизайнеров. Наш офис находится в Алматы, но мы работаем по всему Казахстану: Астана, Уральск, Аксай, Атырау, Актобе, Шымкент. Это дает мне возможность путешествовать по стране, потому что я должен видеть проекты. Мы с командой спроектировали 14 миллионов квадратных метров зданий в Казахстане.

Мы с командой спроектировали 14 млн. квадратных метров зданий в Казахстане


В Астане мы сделали дизайнерский проект для посольства Саудовской Аравии. Во время проведения выставки EXPO мы спроектировали Green Block. В Алматы мы работали над проектом торгового центра «Алмалы», международной школы. Также проектируем крупные объекты в Тенгизе, а в прошлом году спроектировали музей в Атырау.

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