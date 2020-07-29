Как архитектор из Британии за 14 лет спроектировал 14 млн. квадратных метров зданий в Казахстане

О переезде

О Казахстане

Казахи хорошо говорят тосты

Мы с женой прилетели в Алматы в ноябре, было снежно и холодно. Зато мы тогда жили в квартире с прекрасным видом на горы.Тогда я не планировал оставаться здесь на 14 лет.Сейчас работаю в Актау, где красивый вид на Каспийское море. В прошлом году побывал в Боровом — живописное место. Люди, приезжающие в Казахстан, обязательно должны посетить столицу. Этот город быстро строится, и вся архитектура, представленная там, завораживает.Жаркое лето и снежная зима дают возможность вести активный образ жизни. Мы любим кататься на лыжах, а летом ходить на кемпинги.Город меняется, а ты становишься частью этого, и это классно.Она билингв, разговаривает на русском и английском языках, также изучает казахский язык в школе.Я был на казахских свадьбах и заметил, что казахи хорошо говорят тосты. Это определенно важная часть праздника. И также на казахской свадьбе много развлекательной программы.

О работе

Мы с командой спроектировали 14 млн. квадратных метров зданий в Казахстане

Однако я удивляюсь тому, что когда лечу по работе в Актау или Атырау два-три часа, то все еще нахожусь в одной стране.У нас также есть строительная компания. В компании работает 65 дизайнеров. Наш офис находится в Алматы, но мы работаем по всему Казахстану: Астана, Уральск, Аксай, Атырау, Актобе, Шымкент. Это дает мне возможность путешествовать по стране, потому что я должен видеть проекты. Мы с командой спроектировали 14 миллионов квадратных метров зданий в Казахстане.Во время проведения выставки EXPO мы спроектировали Green Block. В Алматы мы работали над проектом торгового центра «Алмалы», международной школы. Также проектируем крупные объекты в Тенгизе, а в прошлом году спроектировали музей в Атырау.