Как агентство SEED организовало коллаборацию бренда KFC с Yenlik, которая набрала 4 миллиона просмотров

Наиль Муратов, город — Алматы, креативный директор SEED, @seedalmaty







Сергей Алексанин, город — Алматы, Head of Art SEED



Об агентстве

О подготовке

Как проходила работа

О результатах

Мы давно представлены на рынке. В прошлом были частью международного агентства, а самостоятельно работаем около пяти лет.Занимаемся коммуникацией в разных ее проявлениях. В основном создаем рекламные кампании, digital-креативы, брендинг, дизайн. Работали с большим количеством брендов: Astana, Beeline, Nivea и другими компаниями. Гордимся тем, что создавали тот самый ролик, который вы наверняка видели в самолетах перед взлетом.Один из знаковых проектов — брендинг Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.Наш главный фокус — креатив во всех проявлениях. Создание полноценных интегрированных кампаний. У нас есть отдельное агентство, которое занимается организацией мероприятий и активностей. Есть направление, которое направлено на развитие креативной экономики страны — Creativity Days. В рамках этого направления мы проводим образовательные и развлекательные мероприятия, делимся полезной информацией и создаем сообщество творческих людей. Главная миссия — нетворкинг и создание крутых коллабораций.Мы помогаем брендам становиться ближе к людям, быть в контексте того, что происходит. Для этого нужно хорошо понимать аудиторию, с которой мы собираемся коммуницировать, следить за культурной повесткой.О коллаборации с KFCВсе началось с того, что KFC готовился к запуску приложения. Мы разработали для них большую кампанию, сняли три рекламных ролика, которые раскрывали преимущества приложения. Но в какой-то момент клиент предложить сделать музыкальное видео с селебрити.У нас уже был опыт создания видеоклипов и работы с разными селебрити. Но в этот раз мы впервые создавали полноценный видеоклип для артиста.Поиск подходящего артиста занял довольно длительное время. Стояла цель — попасть в аудиторию, чтобы коллаборация органично подходила и бренду, и исполнителю. Целый отдел смотрел разные клипы, читал биографии.Еще нам хотелось, чтобы бренд не «задавил» звезду. На сверку этих деталей понадобилось время.У нас много крутых звезд, талантливых ребят. Круто, что крупные бренды дают возможность рассказывать о них, показывать их талант.Изначально выбор Енлик не был очевидным для клиента. Но мы искали исполнителя, который сделает часть трека на казахском языке и часть на русском. Для нас было важно, чтобы песня была именно на казахском языке.Еще одна причина выбора Енлик в том, что она не просто крутой исполнитель, но еще и классная личность с интересной биографией. Простая девочка из Бурундая, которая училась на преподавателя английского языка и работала в школе, а теперь создает популярную музыку. Это не какой-то образ. Она хороший человек, и аудитория ее любит.Ее песни несут хороший смысл, трогают душу.Обо всем мы договорились довольно быстро. Наш опыт взаимодействия с Енлик был позитивным и комфортным.Обычно агентство полностью прописывает сценарий. Но мы со своей стороны, старались на всех этапах дать артисту как можно больше свободы. Понимали, что это именно коллаборация, а не заказ клиента, который должен контролироваться до каждой строчки и запятой. Поэтому мы подробно описали идею коммуникации, общее видение проекта. Еще мы заботились о том, чтобы референсы не противоречили творчеству и образу артиста. А затем не мешали Енлик, режиссеру и клипмейкеру делать свою работу. Были рядом, помогали, когда это было нужно.Когда видно, что и артисту, и режиссеру работа в кайф, получается крутой результат.Такие проекты делаются за пару дней. За это время нужно много успеть: отснять много сцен, организовать фотосессии. Енлик была дружелюбной, выложилась по полной. Не всегда работа с артистами проходит так гладко.Самый главный результат подобных коллабораций — обмен аудиторией между брендом и артистом.Но если посмотреть чуть шире — коллаборация со звездой, а именно с такой, как Енлик, становится для бренда возможностью стать частью мира аудитории артиста. Показать, что бренд может говорить с людьми на одном языке.Для нас были важны охваты. Было важно попасть в аудиторию и не получить хейт.В результате на канале Енлик — 2 300 000 просмотров, на канале KFC — 2 000 000 просмотров. Это действительно хорошие цифры, которыми мы гордимся.Когда я открыл YouTube, первый комментарий, который увидел, звучал так: «Единственная реклама, которую не пропускаешь и делаешь громче».Мы все не любим рекламу, потому что рынок перенасыщен. Она догоняет тебя абсолютно везде, вплоть до социальных сетей. Поэтому наша задача — делать рекламу, которая не бесит. И в данном случае интеграция прошла гладко, и она не вредит треку и клипу.Раскруткой трека на YouTube-канале Енлик и в ее социальных сетях занималось медиа-агентство. А агентство клиента занималось продвижением на странице бренда.Менеджер артиста лучше понимает, как его продвигать. Мы прислушивались к нему. И это один из главных факторов успеха. Иногда нам кажется, что мы умнее всех, но нужно доверять людям, которые в этом живут и работают.