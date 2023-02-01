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Как агентство SEED организовало коллаборацию бренда KFC с Yenlik, которая набрала 4 миллиона просмотров
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Сегодня в 17:45

Как агентство SEED организовало коллаборацию бренда KFC с Yenlik, которая набрала 4 миллиона просмотров

Представители агентства SEED подробно рассказали о создании успешной коллаборации бренда KFC с певицей Yenlik.


Наиль Муратов, город — Алматы, креативный директор SEED, @seedalmaty

Наиль


Сергей Алексанин, город — Алматы, Head of Art SEED

Сергей

Об агентстве


Наиль. Мы давно представлены на рынке. В прошлом были частью международного агентства, а самостоятельно работаем около пяти лет.

Занимаемся коммуникацией в разных ее проявлениях. В основном создаем рекламные кампании, digital-креативы, брендинг, дизайн. Работали с большим количеством брендов: Astana, Beeline, Nivea и другими компаниями. Гордимся тем, что создавали тот самый ролик, который вы наверняка видели в самолетах перед взлетом.

Сергей. Один из знаковых проектов — брендинг Казахского национального театра оперы и балета имени Абая.

Наиль. Наш главный фокус — креатив во всех проявлениях. Создание полноценных интегрированных кампаний. У нас есть отдельное агентство, которое занимается организацией мероприятий и активностей. Есть направление, которое направлено на развитие креативной экономики страны — Creativity Days. В рамках этого направления мы проводим образовательные и развлекательные мероприятия, делимся полезной информацией и создаем сообщество творческих людей. Главная миссия — нетворкинг и создание крутых коллабораций.

Мы помогаем брендам становиться ближе к людям, быть в контексте того, что происходит. Для этого нужно хорошо понимать аудиторию, с которой мы собираемся коммуницировать, следить за культурной повесткой.
О коллаборации с KFC

Наиль. Все началось с того, что KFC готовился к запуску приложения. Мы разработали для них большую кампанию, сняли три рекламных ролика, которые раскрывали преимущества приложения. Но в какой-то момент клиент предложить сделать музыкальное видео с селебрити.

У нас уже был опыт создания видеоклипов и работы с разными селебрити. Но в этот раз мы впервые создавали полноценный видеоклип для артиста.


О подготовке


Наиль. Поиск подходящего артиста занял довольно длительное время. Стояла цель — попасть в аудиторию, чтобы коллаборация органично подходила и бренду, и исполнителю. Целый отдел смотрел разные клипы, читал биографии.

Еще нам хотелось, чтобы бренд не «задавил» звезду. На сверку этих деталей понадобилось время.

У нас много крутых звезд, талантливых ребят. Круто, что крупные бренды дают возможность рассказывать о них, показывать их талант.

Изначально выбор Енлик не был очевидным для клиента. Но мы искали исполнителя, который сделает часть трека на казахском языке и часть на русском. Для нас было важно, чтобы песня была именно на казахском языке.

Еще одна причина выбора Енлик в том, что она не просто крутой исполнитель, но еще и классная личность с интересной биографией. Простая девочка из Бурундая, которая училась на преподавателя английского языка и работала в школе, а теперь создает популярную музыку. Это не какой-то образ. Она хороший человек, и аудитория ее любит.

Сергей. Ее песни несут хороший смысл, трогают душу.


Как проходила работа


Наиль. Обо всем мы договорились довольно быстро. Наш опыт взаимодействия с Енлик был позитивным и комфортным.

Обычно агентство полностью прописывает сценарий. Но мы со своей стороны, старались на всех этапах дать артисту как можно больше свободы. Понимали, что это именно коллаборация, а не заказ клиента, который должен контролироваться до каждой строчки и запятой. Поэтому мы подробно описали идею коммуникации, общее видение проекта. Еще мы заботились о том, чтобы референсы не противоречили творчеству и образу артиста. А затем не мешали Енлик, режиссеру и клипмейкеру делать свою работу. Были рядом, помогали, когда это было нужно.

Когда видно, что и артисту, и режиссеру работа в кайф, получается крутой результат.

Сергей. Такие проекты делаются за пару дней. За это время нужно много успеть: отснять много сцен, организовать фотосессии. Енлик была дружелюбной, выложилась по полной. Не всегда работа с артистами проходит так гладко.


О результатах
Наиль. Самый главный результат подобных коллабораций — обмен аудиторией между брендом и артистом.

Но если посмотреть чуть шире — коллаборация со звездой, а именно с такой, как Енлик, становится для бренда возможностью стать частью мира аудитории артиста. Показать, что бренд может говорить с людьми на одном языке.

Для нас были важны охваты. Было важно попасть в аудиторию и не получить хейт.

В результате на канале Енлик — 2 300 000 просмотров, на канале KFC — 2 000 000 просмотров. Это действительно хорошие цифры, которыми мы гордимся.

Сергей. Когда я открыл YouTube, первый комментарий, который увидел, звучал так: «Единственная реклама, которую не пропускаешь и делаешь громче».

Мы все не любим рекламу, потому что рынок перенасыщен. Она догоняет тебя абсолютно везде, вплоть до социальных сетей. Поэтому наша задача — делать рекламу, которая не бесит. И в данном случае интеграция прошла гладко, и она не вредит треку и клипу.

Раскруткой трека на YouTube-канале Енлик и в ее социальных сетях занималось медиа-агентство. А агентство клиента занималось продвижением на странице бренда.

Менеджер артиста лучше понимает, как его продвигать. Мы прислушивались к нему. И это один из главных факторов успеха. Иногда нам кажется, что мы умнее всех, но нужно доверять людям, которые в этом живут и работают.

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#казахстан #реклама #маркетинг #kfc
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