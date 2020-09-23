Как 3 друга-студента создали первый оверсайз-бренд в Казахстане во время карантина

Как все начиналось

Об одежде

О бренде

Аудитория

Мы знакомы со школьных времен. В проекте у каждого своя задача, я руководитель проекта., поначалу пытались продавать вещи с AliExpress, затем печатали принты на футболках и продавали в Instagram. Спустя три года мы пришли к тому, что создали свой бренд, который полностью отшивается в Казахстане.Я был в Алматы один. Мы созванивались, думали о своем бренде и хотели сконцентрироваться на одном. Поэтому решили шить только оверсайз свитшоты, худи и футболки. Так мы стали первым в Казахстане брендом, который шьет оверсайз-вещи.чтобы наша одежда не повторяла другие бренды и была авторской. Мы хотели, чтобы люди носили нашу одежду не из-за цитат на кофте, а из-за того, что это качественно.Перед созданием первой коллекции мы тщательно отбирали материалы, поначалу было много ошибок, мы шили из неправильной ткани, но потом нашли идеальную — она пушистая и не мнется. Мы хотели, чтобы наша одежда сохраняла форму и не висела. Мы решили не экономить на качественных материалах.Но стараемся делать в разных цветах и смотрим, какие из них больше покупают.Мы все придумываем сами. Улан учился на архитектора-дизайнера, поэтому у него есть необходимые навыки. Мы с ним сидим и вырисовываем дизайн.У нас получилось наоборот, мы выбрали название SHY, потом нашли смысл. Нам понравилось, как оно звучит — минималистично, коротко. Переводится как «застенчивый» и «робкий». Но смысл идет от обратного, мы хотели показать, что не нужно быть стеснительным, а нужно носить то, что хочешь, и уметь самовыражаться.Они хорошо продавались. На следующую коллекцию худи мы нашли поставщика, у которого ткани лучше и, соответственно, дороже. Поэтому мы решили поэкспериментировать. Мы решили тогда выйти на другую ценовую категорию. В первую неделю худи не продавались, но затем мы нашли свою аудиторию. Если у тебя хороший товар, то покупатель всегда найдется.. Но мы так себя не позиционируем. Мы хотим, чтобы нашу одежду носили взрослые люди и не было никаких возрастных ограничений. Мы шьем для всех.Поэтому первые заказы были от ровесников.Для этого мы старались выходить на разных людей. Например, мы будем работать с блогером, у которого большая часть аудитории — женщины, также работали с музыкантом, чья аудитория — молодежь. Мы пришли к тому, что наш идеальный покупатель — это тот, кто может купить наши худи за свои деньги, осознанно.На самом деле это не так, у нас есть талантливые люди и качественная одежда. Мы хотим показать это на деле, работаем без выходных и постоянно улучшаем наше производство.