Как 3 друга-студента создали первый оверсайз-бренд в Казахстане во время карантина

20 лет, родной город — Алматы, генеральный директор Shy
Как все начиналось
Бренд оверсайз-одежды Shy создали я и двое моих партнеров. Мы знакомы со школьных времен. В проекте у каждого своя задача, я руководитель проекта.
Предпринимательством мы начали заниматься давно, поначалу пытались продавать вещи с AliExpress, затем печатали принты на футболках и продавали в Instagram. Спустя три года мы пришли к тому, что создали свой бренд, который полностью отшивается в Казахстане.
Мы все студенты, на момент обсуждения идеи один из партнеров — Султан учился в Уфе по обмену, а Улан был в армии. Я был в Алматы один. Мы созванивались, думали о своем бренде и хотели сконцентрироваться на одном. Поэтому решили шить только оверсайз свитшоты, худи и футболки. Так мы стали первым в Казахстане брендом, который шьет оверсайз-вещи.
Об одежде
Мы решили, что будем делать акцент на минимализме, чтобы наша одежда не повторяла другие бренды и была авторской. Мы хотели, чтобы люди носили нашу одежду не из-за цитат на кофте, а из-за того, что это качественно.
Когда мы только начинали, границы были закрыты, поэтому ткани мы закупали в Казахстане у поставщиков, у них ткани из Турции. Перед созданием первой коллекции мы тщательно отбирали материалы, поначалу было много ошибок, мы шили из неправильной ткани, но потом нашли идеальную — она пушистая и не мнется. Мы хотели, чтобы наша одежда сохраняла форму и не висела. Мы решили не экономить на качественных материалах.
У нас нет размеров и все унисекс. Но стараемся делать в разных цветах и смотрим, какие из них больше покупают.
О бренде
Мы никого не привлекаем из дизайнеров. Мы все придумываем сами. Улан учился на архитектора-дизайнера, поэтому у него есть необходимые навыки. Мы с ним сидим и вырисовываем дизайн.
Обычно люди сначала закладывают смысл в бренд, а затем уже выбирают название. У нас получилось наоборот, мы выбрали название SHY, потом нашли смысл. Нам понравилось, как оно звучит — минималистично, коротко. Переводится как «застенчивый» и «робкий». Но смысл идет от обратного, мы хотели показать, что не нужно быть стеснительным, а нужно носить то, что хочешь, и уметь самовыражаться.
Первая коллекция свитшотов была по демократичным ценам. Они хорошо продавались. На следующую коллекцию худи мы нашли поставщика, у которого ткани лучше и, соответственно, дороже. Поэтому мы решили поэкспериментировать. Мы решили тогда выйти на другую ценовую категорию. В первую неделю худи не продавались, но затем мы нашли свою аудиторию. Если у тебя хороший товар, то покупатель всегда найдется.
Аудитория
Многие думают, что такую одежду могут носить только подростки и молодежь. Но мы так себя не позиционируем. Мы хотим, чтобы нашу одежду носили взрослые люди и не было никаких возрастных ограничений. Мы шьем для всех.
Когда мы начинали свою деятельность, о нас узнали наши друзья, затем друзья друзей. Поэтому первые заказы были от ровесников.
Нам было интересно найти нашу аудиторию. Для этого мы старались выходить на разных людей. Например, мы будем работать с блогером, у которого большая часть аудитории — женщины, также работали с музыкантом, чья аудитория — молодежь. Мы пришли к тому, что наш идеальный покупатель — это тот, кто может купить наши худи за свои деньги, осознанно.
В Казахстане есть такое понятие, что если это из-за рубежа, то это лучше: будь то одежда, продукция, кадры. На самом деле это не так, у нас есть талантливые люди и качественная одежда. Мы хотим показать это на деле, работаем без выходных и постоянно улучшаем наше производство.