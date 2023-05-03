К публикации готовят неизданный ранее роман Габриеля Гарсии Маркеса

Весной 2024 года увидит свет неизданный ранее роман великого колумбийского писателя Габриеля Гарсии Маркеса, лауреата Нобелевской премии по литературе и мастера магического реализма. Роман называется «Мы увидимся в августе», его выпустит семья писателя.

Публикация будет приурочена к десятилетию смерти писателя. Все эти годы в литературных кругах циркулировали слухи, что Маркес оставил после себя неизданные произведения, которые хранятся в его архивах.

Слухи оказались правдой, а книга «Мы увидимся в августе» действительно все это время хранилась в его рукописных архивах в Техасском университете в Остине, США.

Дети писателя не хотели публиковать неоконченный роман, однако все же решили, что нельзя скрывать его от читателей. В 2024 году книга на оригинальном испанском языке появится на полках магазинов в странах Южной Америки, однако позже будут изданы и переводы на другие языки.

Источник: daily.afisha.ru