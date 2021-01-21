Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
k-koncu-2020-goda-kolichestvo-podpischikov-netflix-prevysilo-200-millionov
К концу 2020 года количество подписчиков Netflix превысило 200 миллионов
69
/
/

Сегодня в 10:54

К концу 2020 года количество подписчиков Netflix превысило 200 миллионов

Стриминговый сервис Netflix отчитался о росте количества пользователей. За четвертый квартал 2020 года онлайн-кинотеатр привлек 8,5 миллиона платных подписчиков — на 2,5 миллиона больше, чем прогнозировалось. К концу года общее количество подписчиков Netflix по всему миру составило 203,7 миллиона.

Ранее ожидалось, что последняя четверть 2020-го принесет стримингу 6 миллионов новых пользователей. Однако благодаря пандемии коронавируса квартал оказался для компании гораздо более успешным. В общей сложности в 2020-м Netflix добавил 37 миллионов новых клиентов. Это самый высокий годовой прирост для сервиса, который побил предыдущий рекорд в 28,6 миллиона в 2018-м.

Согласно Netflix, выручка компании за четвертый квартал составила 6,6 млрд долларов (рост на 21,5%). В начале 2021-го стоимость акций стриминга упала на 7%, но после новости о количестве подписчиков резко выросла на 13%.

Источник: kinopoisk.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#netflix #чтосмотреть #стриминговыйсервис #стриминг
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанский вуз начал принимать документы на поступление онлайн
1305
Впервые в Астане пройдет финальный этап чемпионата мира по спидвею
1371
В марте WeWork откроет новый коворкинг на Ленинградском проспекте
751