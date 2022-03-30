К 2025 году Казахстан и Узбекистан свяжет новая железнодорожная линия

К 2025 году Казахстан и Узбекистан запустят еще одну железнодорожную линию.

Новая железная дорога Дарбаза — Мактаарал свяжет юг Казахстана с центральными регионами Узбекистана. Проект обеспечит более короткий маршрут транзита в страны Центральной и Южной Азии, а также дополнительный выход в Узбекистан.

Ветка длиной в 106 километров будет построена в 2024-2025 годах, а ее стоимость составит 162 млрд тенге.

Кроме того, к 2025 году Казахстан реализует еще два железнодорожных проекта для увеличения транзитного потенциала страны. Это линия Достык — Мойынты до границы с Китаем, а также ветка в обход Алматы.

Источник: spot.uz