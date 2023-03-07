Jusan vibe. Как новое творческое пространство поможет казахстанцам раскрыть таланты

Если вы ценитель искусства и мечтаете побывать в парижском салоне, новый проект Jusan не оставит вас равнодушным. Яркое арт-пространство, где собрали 70 работ, выполненных в разных стилях творцами со всего Казахстана.

Чтобы проникнуться атмосферой выставки, мы посетили презентацию, где побеседовали с председателем мероприятия, организаторами, художниками и зрителями.





Нурдаулет Айдосов, председатель правления Jusan bank





О проекте

Jusan vibe — это наша творческая площадка для самореализации и самовыражения. Здесь на один квадратный метр безумная энергетика. В будущем каждый гражданин нашей страны сможет разместить здесь свои работы.

О впечатлениях

Каждая работа уникальна. Просматривая выставку, я представлял, что было в голове у художников. В этом и смысл: передать эту энергетику.

О планах

Идей много. В следующий раз мы сделаем что-то тематическое, и каждый раз будем пробовать новое. Мы приготовили огромный сюрприз. О нем я рассказывать не буду, оставайтесь с нами, у нас будут крутые работы, которые никогда не показывались в нашей стране.





Ольга Веселова, куратор Jusan vibe





Об отборе

Отбор проходил сложно. Огромное количество заявок, среди которых много хороших. Но мы ограничены физическим пространством. Обычно в два ряда не выставляются работы, но нам пришлось выставлять их в несколько рядов.

Что касается критериев, то их было несколько. В первую очередь, нас волновала эстетическая составляющая картины, чтобы это была работа на определенном уровне, потому что мы несем ответственность перед зрителями. Кураторы — это медиатор между художественными работами и аудиторией.

Для современного искусства помимо эстетической части важна концептуальная. Все авторы писали о посыле картин, и мы оценивали насколько им удалось это воспроизвести. Кроме того, нам хотелось представить весь Казахстан, и мы смотрели также на географию.

О тематике выставки

Нам удалось проследить, что интересует людей и как они это выражают. Изначально мы начинаем с природы — это один из самых старых сюжетов, который очень распространен. Картин, изображающих природу не так много, этот жанр довольно устаревший. Также много портретов: люди изучают других людей и самих себя. После портретов мы переходим ко всему казахстанскому. Для нас сейчас очень важна идентичность. Далее город — это среда, в которой мы живем, и может быть, поэтому природы изображено меньше по сравнению с городом.

Людей творческих интересует все мистическое, поэтому мы переходим к мистике, абстрактному искусству. Последняя секция — это кричащее, яркое искусство, сродни стрит-арта и контемпорари-арта.





Об идее

Во-первых, парижский салон — это прототип современных выставок. Во-вторых, в парижский салон художники приносили свои работы по одной и их оценивали. Нам понравилась идея, что художники могут прочувствовать это место и понять его. Место, где висит твоя работа чувствуется словно твой дом.

О миссии

Сейчас тренд на развитие креативной экономики. Мы хотели бы создать больше видимости для всего креативного класса. Это должно быть не только изобразительное искусство, мы надеемся сделать тут выставку про театр, музыку, казахстанский ВИА.





Санжар Серикпаев, куратор Jusan vibe





Об отборе

Это был большой вызов. Мы не ожидали, что будет столько заявок: их было больше 120, а отказывать художникам нелегко. Из 120 с лишним заявок, мы отобрали 70. Это большой успех для проекта.

Отбор проводился на основе нескольких критериев. Во-первых, мы хотели представить регионы Казахстана, и, по возможности, представить все. Во-вторых, это профессионализм и качество работы. В-третьих, выставка создавалась с целью изучения настроений казахстанцев, что волнует их в данный момент.

О тематике выставки

Мы хотели представить Казахстан в его разнообразии. Показать искренность казахстанцев — то, что они не боятся смотреть в себя, в будущее и изучать свое окружение.





Об идее

Задумка стиля выставки принадлежит мне и Ольге Веселовой. Это отсылка к парижским салонам — прототипу всех современных выставок и галерей. Раньше так и было: объявляли open call, и художники, начинающие и профессиональные, приносили в открытое помещение работы и выставляли их, забивая до потолка различными картинами. Так начинался отбор — люди приходили и смотрели прототип музеев.

О миссии

Миссия проекта — способствовать продвижению и развитию творческого потенциала казахстанцев.





Диана Ли, художница выставки Jusan bank

О своем стиле

Я вдохновляюсь символистами. В моих работах прослеживается символизм. В символизме можно не писать конкретные вещи, необязательно вырисовывать каждую травинку. Важно, чтобы картина производила впечатление, и для этого не обязательно делать фокус. Главное мое вдохновение — цвет, его сочетание.

Поскольку я пишу в состоянии радости, творчество всегда радость, которую я транслирую в своих работах, чтобы они продолжали радовать других.





О картине для выставки

Сейчас весна и эта работа была навеяна тем периодом, когда в парке Горькова цвели магнолии. Скоро у них как раз начнется второй цикл, и захотелось внести весеннего настроения.

О творческом пути

У меня творческое образование, но картины я никогда не писала. Восемь лет назад мне в голову начала стучаться такая потребность. Я долго искала стиль и технику, но в итоге пришла к маслу. Холст и масло – это моя любовь, так появился мой стиль.

Jusan vibe — перспективная творческая площадка для всестороннего развития и продвижения представителей креативного класса Казахстана. Своеобразное средоточие современного казахстанского искусства во всех его проявлениях.