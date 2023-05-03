Jusan — обладатель трех наград в фестивале эффективности маркетинга E+Awards

Jusan стал обладателем трех наград в международной маркетинговой премии E+ Awards. Эта премия признана одной из самых престижных и присуждается за эффективность бизнес-показателей маркетинговых кампаний. В этом году фестиваль впервые прошел в Казахстане и Центральной Азии.

Jusan принял участие со своими успешными кейсами, которые рассматривались 200 судьями из России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Так, проект «Миллион за хорошие дела» награжден серебряной наградой в номинации Brand Experience и бронзовой наградой в номинации «Кампании с краткосрочным эффектом».





Этот проект стал настоящим открытием для многих судей и гостей премии, поскольку продемонстрировал, что хорошо проработанная креативная кампания может принести не только прибыль, но и пользу своим клиентам, улучшив качество их жизни и подарив позитивные эмоции.

Также новая маркетинговая стратегия Банка была отмечена серебром в номинации «Ребрендинг».

Дана Дюсекова, директор по маркетингу

Мы гордимся тем, что работы Jusan признаны на международном уровне и получили высокую оценку профессионалов отрасли. Так мы понимаем, что движемся в верном направлении и реализуем эффективные маркетинговые кампании и коммуникационную стратегию. Мы продолжим работать на благо наших клиентов, реализовывая новые идеи и достигая максимальных результатов. Это был серьезный вызов, так как премия E Awards — одна из самых сложных, так как помимо маркетинга, большой фокус при оценке ставится на продукте и бизнес-показателях. И это результат классной командной работы всех департаментов Jusan.





Международная премия Effie, также известная как E+Awards, уже много лет одна из самых престижных наград в индустрии маркетинга и рекламы. Effie присуждается за эффективность бизнес-результатов, которые достигаются благодаря маркетинговым и рекламным кампаниям. Это означает, что победители Effie демонстрируют не только креативность, но и настоящую пользу для бизнеса и пользователей.





Все бренды, занявшие призовые места и вошедшие в шорт-лист, войдут в Рейтинг эффективности, который ранжирует агентства и компании в соответствии с эффективностью реализованных ими проектов. Торжественное мероприятие собрало около 150 признанных профессионалов отрасли и включало в себя сессию с судьями из Казахстана, Узбекистана, России по теме: «Результаты E+Awards CAR 2023: итоги и перспективы», во время которой члены жюри поделились своими впечатлениями от конкурса, обсудили уровень кейсов разных стран и дали рекомендации будущим участникам.







