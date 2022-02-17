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JPMorgan стал первым банком в метавселенной
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Сегодня в 10:14

JPMorgan стал первым банком в метавселенной

JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной. В виртуальной комнате отдыха посетителей встречает цифровой портрет CEO банка Джейми Даймона и бродячий тигр.

Локация расположена в торговом центре Metajuku в метавселенной Decentraland, поддерживаемой Digital Currency Group и основанной на блокчейн-технологии. Decentraland позволяет пользователям исследовать метавселенную, создавать аватары и покупать товары, включая землю, за свою собственную валюту MANA.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #банк #метавселенная #decentraland
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