Jolbors Festival объявил лонглист премий Jolbors Awards International и Jolbors Awards Central Asia
Новости Центральной Азии и мира

19.09.2025

Jolbors Festival объявил лонглист премий Jolbors Awards International и Jolbors Awards Central Asia

Международный фестиваль креативных коммуникаций Jolbors Festival — самое знаковое событие в индустрии креатива, рекламы и маркетинга Центральной Азии — объявил лонглисты премий Jolbors Awards International и Jolbors Awards Central Asia.

В Jolbors Awards International подали 404 работ из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси, Болгарии, Азербайджана, Сербии, Украины, из них в лонг-лист вошло 370. В Jolbors Awards Central Asia подали 167 кейсов и 143 вошли в лонг-лист на оценку жюри. В лонглист попадают заявки, которые соответствуют правилам и требованиям подачи работ. Сейчас международный состав жюри обеих премий изучает работы и отбирает предварительный шорт-лист, который будет финализирован на офлайн-жюрении в Ташкенте, где в этом году 27-28 сентября состоится Jolbors Festival. Победители премий будут объявлены 28 сентября на церемонии награждения в Ташкенте.

Jolbors Festival входит в центральноазиатский рейтинг креативности и мастерства AdAsia, российский рейтинг АКАР—Ассоциации коммуникационных агентств России, белорусский рейтинг АКМА и европейский рейтинг BCR, который определяет самые креативные кампании, бренды и агентства по отраслям бизнеса.


Напомним, в этом году подать заявки можно было в 72 номинации 10 категорий: Film, Film Craft, Campaigns, Branding, Print&Outdoor, PR&ESG, Marketing, Media, Strategy, Digital.


В жюри Jolbors Festival 2025 года вошли эксперты и лидеры креативной индустрии из Испании, Италии, Германии, России, Шри-Ланки, Африки, Южной Корее, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Центральной Азии. Они - обладатели многочисленных международных наград, таких как Cannes Lions, D&AD, Red Dot, Clio, Spikes Asia, Epica Awards, Red Apple, White Square и других престижных премий.


Jolbors Festival был создан в 2012 году и стал первой площадкой, где креативная и маркетинговая индустрия Центральной Азии начала расти осознанно и последовательно. С 2025 года фестиваль стал международным и этого года у премии фестиваля 2 сегмента: международный и центральноазиатский. В международном сегменте могут принять участие агентства из любой страны, в центральноазиатском — только агентства, студии и компании региона. При этом, локальные агентства и компании могут участвовать в обеих премиях.

С момента основания Jolbors Festival стал главным индустриальным событием региона и стартовой точкой для множества сильных проектов, а для профессионалов — пространством диалога, обмена опытом, поддержки и развития. В предыдущие годы фестиваль проводили в Бишкеке и Алматы, в этом году центром объединения был выбран Ташкент, подтверждая статус главного события индустрии в Центральной Азии. В этом году Jolbors Festival состоится 27-28 сентября, собрав на своей площадке сильнейших специалистов мирового и локального рынков.


Генеральный партнер фестиваля: Ipak Yuli Bank.

Официальный партнер: SAG.

Партнер: BI Group, Humo.

#креатив #ташкент #фестиваль #премия
