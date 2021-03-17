Johns Hopkins University. О поступлении, научных исследованиях и нетворкинге

Meruyert Nemerbayeva, город — Барселона , основатель Empower21 Innovative Education





О выборе университета





История моего поступления необычна. Сначала случился полный провал. Я получила степень магистра в Великобритании и составила список самых именитых университетов США. За год до поступления в Хопкинс подала документы в восемь самых престижных вузов и получила восемь отказов. Сначала решила, что дорога получить еще одну степень закрыта, но в итоге вынесла из этой ситуации ценный опыт. Поняла, что после неудачи мы можем получить более лучшие результаты.

Во второй раз я выбирала университет не только по репутации, а также ориентировалась на собственные ценности. Провела немалое исследование, пообщалась с преподавателями и студентами, подумала о том, что нужно мне на данном этапе. В результате подала в три известных университета и получила приглашение от всех.

При выборе места учебы важно обратить внимание на департамент, в котором планируешь учиться. Я выбирала университет с сильной школой международных отношений. В Университете Хопкинса меня привлекла SAIS — School of Advanced International Studies.

О поступлении





Процесс поступления стандартный: анкета, эссе, statement of purpose, GRE, TOEFL, интервью. На мой взгляд, важно обратить внимание на те элементы, где можно проявить себя как личность. Потому что у всех поступающих высокие баллы GRE и других тестов.

Интервью — отличная возможность показать себя не только как подготовленного студента, но и яркую личность. Показать свои ценности, интеллектуальную пытливость и интересы. Здесь важна именно ваша уникальная история.

Об особенностях обучения





Учеба в SAIS ценна своим практическим характером. Студенты могут учиться и работать на разных проектах одновременно.

Кампус SAIS находится не в Балтиморе, а в сердце Вашингтона, где в двух шагах друг от друга находятся десятки посольств, исследовательские институты: Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, Center for Global Development. В пешей доступности отделения ООН, государственные учреждения и международные организации.

Учеба в SAIS ценна своим практическим характером





Университет высылает студентам подборку мероприятий на неделю вперед. У нас была возможность участвовать в любых открытых конференциях, где выступают эксперты с мировым именем, пообщаться с ними в неформальной обстановке.

Также многие преподаватели помимо основной деятельности работают в исследовательских институтах или в международных организациях. Они часто приглашают студентов принять участие в их проектах — это возможность получить не только опыт, но и обширную сеть знакомств.

Об атмосфере





Атмосферу SAIS я бы описала как свободный симбиоз идей и исследований, споров и дискуссий. Большинство студентов имеют международный опыт: они работали в ООН, посольствах и миссиях в разных местах планеты.

Почти все студенты профессионально владеют как минимум двумя-тремя иностранными языками.

Что дал университет





Во-первых, я получила технические знания. Во-вторых, попала в сообщество студентов, профессоров, исследователей.

Можно отметить и жизненные навыки — умение читать и анализировать по 6-8 книг в неделю, способность приготовить бриф или презентацию на любую сложную тему в сжатые сроки, умение ответить на любые сложные вопросы.

Поступать в SAIS рекомендую молодежи, которая нацелена на работу в сфере дипломатических, внешнеэкономических отношений или в сфере международного развития.

Жеңісбек Тағай, 24 года, город — Балтимор, PhD-студент, ассистент профессора, @ zhenisbek.tagay





О выборе университета





Я обучаюсь в Университете Хопкинса на программе PhD. При выборе вуза учитывал два фактора: престиж учебного заведения и профессорско-преподавательский состав. Важно, чтобы профессор, в чью исследовательскую группу вы подаетесь, был успешен в своем направлении. Поэтому я просматривал профили преподавателей, и, если кто-то из них подходил мне по профилю, я добавлял университет, в котором он работает, в свой список.

В результате я подавал документы в несколько университетов. В списке были те, куда я точно должен был поступить, те, где шансы были 50/50, и самые топовые, куда я подавался просто на удачу. Меня приняли в четыре вуза, из них я выбрал самый престижный и с наиболее подходящей исследовательской группой — Johns Hopkins University.

Частные университеты обладают собственным финансированием, поэтому там больше возможностей для исследовательской деятельности. У профессоров больше времени на научную работу, чем в государственных университетах. Это важный фактор для того, кто хочет получить степень PhD.

Также я понимал, что моим источником дохода будет заработная плата ассистента профессора. Поэтому учитывал стоимость жизни в регионе, где будет находиться мой университет.

О поступлении





Процесс поступления стандартный. К середине последнего курса нужно отправить в выбранные вузы заявку с сопроводительным письмом и результатами необходимых тестов IELTS и GRE.

Важное преимущество — опыт исследовательской деятельности, работы с профессорами и в лаборатории, наличие научных публикаций.

Помимо этого нужно подготовить как минимум три рекомендательных письма. Желательно, чтобы это были рекомендации от людей, которые зарекомендовали себя в своей сфере. Еще лучше, если вас рекомендует профессор, которого знают в университете, куда вы подаете документы.

Рекомендую начинать подготовку заранее. Я задумался об этом еще на третьем курсе. В Казахстане у меня были возможности получить исследовательский опыт, но я понимал, что стажировки за рубежом ценятся намного больше. Поэтому после третьего курса я прошел летнюю стажировку в Швейцарии в Европейском Центре ядерных исследований, где находится Большой адронный коллайдер. И при подаче документов указывал, что два месяца работал с одним из ученых в мировом исследовательском центре. Также прикрепил рекомендательное письмо от этого ученого. Это сыграло большую роль при моем поступлении.

Об особенностях обучения





У меня в программе есть курсы, которые необходимо прослушать. Но основной фокус идет на работу в лаборатории. Профессор дает PhD-студенту проект, над которым он работает необходимое количество времени. При возникновении трудностей можно консультироваться с профессором или другими более опытными студентами. Профессор выступает как академический ментор, чья задача — сделать из вас эксперта.





Также у меня был опыт преподавания студентам-бакалаврам. Я бы не сказал, что местные студенты умнее, чем молодые люди из Казахстана. Но их отличие в том, что они знают, чего хотят. Если у них что-то не получается с первого раза, они будут уделять этому время и добьются нужного результата.

В университете преподаватели не стремятся усложнить жизнь студентам. Они, наоборот, стараются облегчить их работу, трудятся над тем, чтобы обучающиеся действительно преуспели в предмете. Поэтому студенты всегда могут подойти к преподавателю и получить дополнительные объяснения и рекомендации.

Мне нравится, что в университете есть специальные сотрудники, которые занимаются всей бюрократической работой, закупом дорогостоящего оборудования, оформлением бумаг. Так как я работаю в лаборатории экспериментатором, для меня важно заниматься именно наукой. И подобный подход облегчает мне жизнь как исследователю.

В США научные исследования спонсируются как из государственных грантов, так и из частных ресурсов. Поэтому профессора часто подают заявки на разные гранты. Так как у Университета Хопкинса выскокий рейтинг, а мой профессор известен в своей сфере, у нашей исследовательской группы всегда достаточно средств, чтобы проводить необходимую работу. Без этого было бы невозможно заниматься наукой на том уровне, на котором мы делаем это сейчас.

Наука не делается одним человеком, здесь важны коллаборации. Наша исследовательская группа сотрудничает с учеными из других университетов и стран. И здесь также важен нетворкинг моего супервайзера, который постоянно общается с представителями научных структур.

Об атмосфере





После получения PhD можно продолжить путь в науке и стать профессором либо пойти работать в индустрии в качестве специалиста. У нас часто проводятся конференции и семинары, куда приглашают людей из других университетов. Также к нам приходят представители крупных компаний, благодаря чему можно больше узнать о работе в этих компаниях и возможностях трудоустройства.

Обучение в США дает возможности для качественного нетворкинга





Таким образом, обучение в США дает возможности для качественного нетворкинга. Сложно найти такое количество ученых и представителей крупнейших компаний в одном месте.

Что дал университет





Люди приходят на программу PhD, чтобы углубить знания в определенной сфере, получить новые навыки. Эта программа не только для тех, кто хочет заниматься научной деятельностью. Степень PhD означает, что вы эксперт в определенной сфере. Но также это значит, что вы несколько лет прокачивали свои аналитические навыки, а они нужны во многих направлениях. Например, я, как физик, после окончания программы PhD могу работать как Data Scientist, Software Engineer, исследователь в области финансов и экономики. Все зависит от того, как вы покажете свои навыки на интервью, а степень PhD дает вам дополнительную квалификацию.