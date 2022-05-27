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Joby Aviation запустит в США воздушный аналог Uber в 2024 год
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Сегодня в 09:12

Joby Aviation запустит в США воздушный аналог Uber в 2024 год

Компания по производству электрических летательных аппаратов Joby Aviation получила сертификат Федерального управления гражданской авиации США и сделала первый шаг в сторону запуска воздушного такси.

Joby занимается разработкой и производством электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой eVTOL и планирует в 2024 году запустить воздушный аналог Uber.

У компании есть два прототипа, но она не сообщает, сколько транспортных средств планирует построить к первоначальному запуску. 19 мая стало известно, что Joby Aviation приобрела компанию Avionyx. Она занимается разработкой программного обеспечения для аэрокосмической отрасли и помогает авиационным компаниям получать соответствующие сертификаты.

Источник: incrussia.ru

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