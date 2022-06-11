Jay-Z и Джек Дорси открыли бесплатную биткоин-академию

Сооснователь Twitter, CEO Block Джек Дорси и рэпер Jay-Z запустили биткоин-академию The Bitcoin Academy. Занятия будут проводиться в жилом комплексе Marcy Houses в Нью-Йорке, где вырос Jay-Z.

Академия предлагает финансовое образование с упором на биткоин — он позиционируется как путь к финансовой свободе. Преподавателями будут управляющий отраслевым изданием Black Bitcoin Billionaire Ламар Уилсон и CEO образовательного пространства Crypto Blockchain Plug Наджа Дж. Робертс.

Занятия будут проходить дважды в неделю с конца июня по сентябрь. Студенты получат смартфоны, роутеры и годовой доступ к интернету. Им также предоставят небольшое количество биткоинов, но главная цель — обучение основам криптовалют, работе блокчейна и обнаружению мошеннических схем. В академии смогут учиться и дети — им предложена программа выходного дня.

Источник: incrussia.ru