Известный клипмейкер Айсултан Сеитов снимет имиджевый видеоролик об Алматы

В целях повышения узнаваемости города в этом году планируется размещение баннерной рекламы об Алматы в аэропортах и метро, а также брендирование пассажирских поездов в странах ближнего и дальнего зарубежья, онлайн-реклама посредством размещения и продвижения контента о городе Алматы в социальных сетях и видеохостингах, публикации в зарубежных популярных СМИ, путеводителях, журналах о путешествиях, организация блог-туров, разработки и проведение маркетинговой кампании по продвижению бренда Алматы на международном рынке.
Источник: forbes.kz
Источник фотографии: @aisultan