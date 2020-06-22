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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Известный клипмейкер Айсултан Сеитов снимет имиджевый видеоролик об Алматы
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Вчера в 09:44

Известный клипмейкер Айсултан Сеитов снимет имиджевый видеоролик об Алматы

Известный казахстанский режиссер, клипмейкер Айсултан Сеитов снимет имиджевый видеоролик о туристском потенциале города Алматы.

В целях повышения узнаваемости города в этом году планируется размещение баннерной рекламы об Алматы в аэропортах и метро, а также брендирование пассажирских поездов в странах ближнего и дальнего зарубежья, онлайн-реклама посредством размещения и продвижения контента о городе Алматы в социальных сетях и видеохостингах, публикации в зарубежных популярных СМИ, путеводителях, журналах о путешествиях, организация блог-туров, разработки и проведение маркетинговой кампании по продвижению бренда Алматы на международном рынке.

Источник: forbes.kz

Источник фотографии: @aisultan

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#казахстан #алматы #путешествия #айсултансеитов #видеоролики
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