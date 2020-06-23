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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Известные семейные пары Грузии и их дети
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Сегодня в 10:50

Известные семейные пары Грузии и их дети

Кахабер Каладзе и Ануки Арешидзе, @kakhakaladze, @anoukigold


 Кахабер Каладзе и Ануки Арешидзе.jpg

Мэр Тбилиси и политик Кахабер Каладзе женат на известном грузинском дизайнере Ануки Арешидзе. Недавно супруги отметили 12-летие совместной жизни. У пары четверо сыновей.

Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе, @beraofficial, @nanukagudavadze


 Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе.jpg

Музыкант, рэпер Бера Иванишвили и его супруга модель Нанука Гудавадзе воспитывают маленького сына. Пара часто делится фотографиями в социальных сетях, а также снимает видео в TikTok.

Мариам и Давид, @David_sailor, @mariamshu


Мариам и Давид.jpg

 Мариам и Давида называют одной из самых красивых пар в Грузии. Их знают и за пределами страны. У пары две дочки.

Зураб Хизанишвили и Саломэ Гвиниашвили, @zurakhizana, @salomegviniashvili


Зураб Хизанишвили и Саломэ Гвиниашвили.jpg

Грузинский футболист Зураб Хизанишвили женат на модели Саломэ Гвиниашвили. Супруги воспитывают троих детей.

Гиги Берая и Анна Ахвледиани, @annaakhvlediani


Гиги Берая и Анна Ахвледиани.jpg

Анна Ахвледиани — одна из самых успешных моделей Грузии. В 2018 году вышла замуж за Гиги Берая. Позже у красивой пары родилась дочь.

Александр Амисулашвили и Нина Заркуа, @zarquanina


Александр Амисулашвили и Нина Заркуа.jpg

Александр Амисулашвили — бизнесмен, в прошлом футболист женат на дизайнере Нине Заркуа. Они воспитывают троих детей: Саба, Анано и Гио.

Заур Пачулия и Тике Алавидзе, @zazapachulia, @tikaalavidzepachulia


Заур Пачулия и Тике Алавидзе.jpg

 Грузинский баскетболист Заур Пачулия со своей женой Тике Алавидзе познакомились в 2007 году. Сейчас у них четверо детей.

Бека Цивцивадзе и Маника Асатиани, @bekatsivtsivadze, @manika.asatiani_official

Бека Цивцивадзе и Маника Асатиани.jpg

Бека Цивцивадзе — баскетболист, женат на телеведущей и модели Манике Асатиани. У пары есть сын.

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