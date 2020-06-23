Известные семейные пары Грузии и их дети

Кахабер Каладзе и Ануки Арешидзе, @kakhakaladze, @anoukigold





Бера Иванишвили и Нанука Гудавадзе, @beraofficial, @nanukagudavadze













Зураб Хизанишвили и Саломэ Гвиниашвили, @zurakhizana, @salomegviniashvili





Гиги Берая и Анна Ахвледиани, @annaakhvlediani





Александр Амисулашвили и Нина Заркуа, @zarquanina





Заур Пачулия и Тике Алавидзе, @zazapachulia, @tikaalavidzepachulia









Бека Цивцивадзе и Маника Асатиани, @bekatsivtsivadze, @manika.asatiani_official





Мэр Тбилиси и политик Кахабер Каладзе женат на известном грузинском дизайнере Ануки Арешидзе. Недавно супруги отметили 12-летие совместной жизни. У пары четверо сыновей.Музыкант, рэпер Бера Иванишвили и его супруга модель Нанука Гудавадзе воспитывают маленького сына. Пара часто делится фотографиями в социальных сетях, а также снимает видео в TikTok.Мариам и Давида называют одной из самых красивых пар в Грузии. Их знают и за пределами страны. У пары две дочки.Грузинский футболист Зураб Хизанишвили женат на модели Саломэ Гвиниашвили. Супруги воспитывают троих детей.Анна Ахвледиани — одна из самых успешных моделей Грузии. В 2018 году вышла замуж за Гиги Берая. Позже у красивой пары родилась дочь.Александр Амисулашвили — бизнесмен, в прошлом футболист женат на дизайнере Нине Заркуа. Они воспитывают троих детей: Саба, Анано и Гио.Грузинский баскетболист Заур Пачулия со своей женой Тике Алавидзе познакомились в 2007 году. Сейчас у них четверо детей.

Бека Цивцивадзе — баскетболист, женат на телеведущей и модели Манике Асатиани. У пары есть сын.