Израиль планирует открыться для туристов летом

Правительство Израиля сообщило, что в марте страна начнет возобновлять международный туризм. Уже к лету границы планируют открыть для всех туристов.

Сейчас в Израиле проводят вакцинацию населения. Первую дозу вакцины уже получили около 37 % граждан, вторую — 21 %. Власти надеются, что к марту смогут привить большую часть населения, а значит, международные поездки можно будет возобновить.

На первом этапе разрешат путешествовать в рамках «туристических коридоров» в страны и из стран, которые открыли границы для вакцинированных иностранцев без ограничений. Сейчас в этом списке Сейшелы, Румыния, Грузия и Сербия. С 1 марта добавится Кипр.

Летом Израиль планирует принимать всех туристов.

Источник: 34travel.me