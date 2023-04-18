Из медицины в IT-бизнес. Как молодой нейрохирург из Казахстана запустил стартап в MedTech

Познакомились с Шейхисламом Сахи — молодым врачом из Казахстана, который учился в Германии и Италии, работал в больницах по всему миру, а теперь трудится над своим проектом в области цифровой медицины.





Шейхислам Сахи, город — Алматы, CEO & Founder, MedData.ai, @dr.sheikhislam

О себе

Я врач по образованию. Получил высшую степень по эндоскопической нейрохирургии в Германии, учился в Италии.

Во время учебы работал в больницах разных стран и заметил проблемы в цифровой медицине. Вместе с небольшой группой врачей решил исправить их и предложить свое решение.

О проекте





Проект MedData.ai начался в ноябре 2019 года. Наша цель — облегчить путь пациента на всех этапах: от обращения к врачу до реабилитации. Для этого мы оцифровали все болезни.

Сегодня MedData.ai — это что-то вроде личного ассистента по здоровью. Процесс использования сервиса начинается с того, что вы узнаете о своем заболевании всего за три минуты, отвечая на 10-15 вопросов. Алгоритм определяет ваш диагноз и расписывает весь путь лечения: от врачей, которых нужно посетить, до мест, где можно получить их услуги. Далее помогаем назначить прием и отслеживаем процесс лечения. Напоминаем, когда нужно прийти на услугу. Так до самой реабилитации.

Пациенты пользуются мобильным приложением. Для врачей у нас другой продукт, который служит как инструмент управления больницей и лечением своих подопечных. Два наших решения закрывают потребности рынка.

О предпринимательстве в MedTech

MedTech-индустрия сложна тем, что мы взаимодействуем со здоровьем человека. Влияем на него: прямо или косвенно. Поэтому быстро «запилить» продукт и выйти на рынок, закрыв глаза на косяки и недоработки, нельзя. Разрабатывать продукт в этой сфере — большая ответственность.

Еще одна особенность в том, что здесь необходимо сразу делать deeptech-проекты. Простыми решениями вроде онлайн-записи к врачу, индустрии не помочь. Как врач я понимал, что мы не можем оцифровать только документы и истории пациентов. Поэтому сразу занялся всем спектром: симптомы, болезни, факторы риска. Сделать так, чтобы система понимала, в чем разница между утренней и вечерней головной болью и как она сказывается на пациенте. Это сложно. Все время существования проекта мы работали в рамках маленьких фокус-групп пациентов, врачей и больниц. Только теперь выпускаем коммерческий продукт.

В США есть статистика, что монетизация MedTech-продуктов начинается только на восьмой год существования проекта. Надеюсь, что в нашем случае это произойдет быстрее.

Каким должен быть IT-предприниматель

IT-предприниматель — это человек быстрых решений. Он должен уметь читать рынок и людей. Быть основателем технологического проекта — это не только про hard skills и программирование. Важны «мягкие» навыки: ответственность, умение принимать на себя риски.

Фаундер должен быть «ученым в своем продукте» — знать все о сфере, в которой начинает работу. Это кажется банальным, но далеко не все предприниматели погружаются в детали и понимают, как продукт будет работать в реальной жизни.

Еще предприниматель должен выстраивать отношения между людьми. Здесь я говорю о четком регламенте и бизнес-процессах. У нас все процессы прописаны до мелких деталей: как они должны работать, планироваться и оцениваться. Каждый знает, какая у него цель и что нужно делать. Когда приходит новый сотрудник, он получает свободу действий, но вместе с этим его рабочий день расписан по минутам. IT-предпринимателю, как владельцу всех процессов, нужно уметь настраивать их правильно.

О трендах

В MedTech стоит сразу делать продукты с уклоном на серьезные deeptech-продукты.

Сегодня все идет в сторону искусственного интеллекта. Ожидается, что нейросети будут ставить пациентам диагнозы, назначать лечение. Но бежать за трендами — опасное дело. Лучше решать те проблемы, которые существуют на рынке, прямо сейчас.

Где учиться IT-предпринимательству





Я на своем опыте убедился, что в IT диплом необязателен. Знания можно получить любым способом. Один из самых ярких примеров — стажеры, которые идут в проект, чтобы получить новые навыки. Так, в нашей компании стажируются ребята из Казахстана, Японии, Южной Кореи, Турции.

Советы начинающим

В любом IT-стартапе есть четыре риска. О них стоит знать перед тем, как запускать свой проект.

Рынок. На первом этапе любому проекту необходимо определить проблему рынка и найти ее решение. Здесь можно сильно прогадать. Существует специальный термин: «иллюзия фаундера», когда человек уверен, что проблема действительно существует и ее необходимо исправлять. В этом плане мне повезло. Находясь внутри медицинской сферы, я наглядно видел проблему, поэтому здесь для меня рисков не было.

Продукт. В создании собственного продукта есть много подводных камней, на которые вы рискуете наткнуться, если не спросите мнения потенциальных пользователей. Иногда предприниматель уверен, что знает, как должен выглядеть его сервис или приложение. Затем он выходит на рынок и видит, что люди думают по-другому. Раньше я был уверен, что пользователи будут готовы платить за подписку, потому что наше решение связано со здоровьем. Путем исследований выяснилось, что это не так. В США, Европе, СНГ и других регионах большинство людей не готовы платить за такое приложение. Поэтому важно быстро принимать решения и перестраиваться.

Команда. Всегда есть риск набрать команду, которая не будет относиться к продукту как к своему собственному. При наборе людей мы всегда оцениваем soft skills: уровень ответственности, наличие эмоционального интеллекта, готовность брать на себя риски. При разработке продукта можно разбиться об аутсорсеров. Вначале я пытался создать приложение с помощью аутсорс-команд, но понял, что лучше собственных сотрудников этого не сделает никто.

Деньги. Даже если все предыдущие этапы пройдены, без финансов сложно что-то сделать. Возможно, команда будет помогать на энтузиазме, или вы будете вкладывать средства из собственного кармана. Но даже если у вас есть сбережения, нужно найти инвестора. Это решает не только финансовую проблему. Если в ваш проект инвестировали, это хороший показатель того, что в него верят.