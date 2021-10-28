Из Казахстана запустят прямые авиарейсы в Шри-Ланку

Казахстанцам будут доступны регулярные прямые авиарейсы в Шри-Ланку. Перелеты начнутся третьего декабря 2021 года.

Прямой рейс в Коломбо с третьего декабря 2021 года будет выполнять авиакомпания «Эйр Астана» с частотой два раза в неделю с каждой стороны — по вторникам и пятницам. Стоимость билетов в экономклассе в обе стороны, включая аэропортовые, топливные и прочие сборы, начинается от 220 000 тенге.

Для въезда в Шри-Ланку туристы должны сдать ПЦР-тест не менее чем за 72 часа до вылета. Детям до двух лет ПЦР не требуется. Вакцинированные пассажиры освобождены от ПЦР-теста в первый день и карантина после прибытия в Шри-Ланку. У привитых будет возможность поселиться сразу в отель Level 2 и перемещаться за пределами тревел-пузыря — ограниченной карантинной территории.

Непривитые туристы пройдут ПЦР-тест по прибытии, проведут 14 дней на карантине в сертифицированном отеле Level 1 и смогут посещать только территорию острова в пределах тревел-пузыря. Выезд с экскурсиями разрешен только по маршрутам, которые были согласованы местным минздравом.

Источник: tengritravel.kz