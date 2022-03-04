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Из Казахстана возобновят рейс в Великобританию
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Сегодня в 09:09

Из Казахстана возобновят рейс в Великобританию

Казахстан возобновляет авиасообщение с Великобританией. Рейсы стартуют 12 марта.

Рейс Нур-Султан — Лондон будет выполняться авиакомпанией «Эйр Астана» по средам и субботам на Airbus 321 LR.

Источник: tengritravel.kz

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