Из Казахстана увеличат частоту рейсов в семь стран

Казахстанская авиакомпания увеличит частоту международных рейсов на летний период.

Air Astana планирует увеличить частоту полетов по международным направлениям из Алматы в Анталью, Батуми, Дели, Бишкек, Сеул, Ташкент и Тбилиси, а из Атырау — в Амстердам.

В частности, сейчас из Алматы в Анталью совершается десять рейсов в неделю, а с 6 июня их число увеличится на три.

Число рейсов из Алматы в Батуми увеличится с 13 июня на один рейс в неделю. Сейчас их четыре.



С 12 июня частота рейсов из Алматы в Дели также увеличится на один рейс. Сейчас их три.

На три рейса увеличится частота рейсов из Алматы в Бишкек с июля. Сейчас между городами совершается девять рейсов в неделю.

В настоящий момент совершается четыре рейса в неделю из Алматы в Сеул, а с 7 июня их число увеличится на один.

В Ташкент из Алматы летает семь рейсов в неделю. Если компания получит разрешение, их число может увеличиться на три с 17 июня.

А с 4 июня компания планирует увеличить частоту рейсов из Алматы в Тбилиси на один рейс. Сейчас совершается четыре рейса в неделю.

Кроме того, с 19 июля увеличится число совершаемых рейсов в неделю из Атырау в Амстердам. Сейчас частота — три рейса, станет четыре.

Источник: tengritravel.kz