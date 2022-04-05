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Из Казахстана увеличат частоту авиарейсов в Южную Корею
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Сегодня в 09:28

Из Казахстана увеличат частоту авиарейсов в Южную Корею

Казахстанский авиаперевозчик с 14 июля увеличивает частоту рейсов в Южную Корею.

Авиакомпания «Эйр Астана» будет осуществлять перелеты из Алматы в Сеул и обратно четыре раза в неделю. Авиарейсы из Алматы в Сеул будут выполняться по понедельникам и средам, а обратно — по вторникам и четвергам.

С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан.

Источник: tengritravel.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.