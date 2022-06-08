Итоги рекламно-медийной конференции AdTribune-2022

2 июня в Алматы в Доме приемов Бакшасарай прошло одно из крупнейших событий рекламной индустрии — конференция AdTribune.

Мероприятие открыл Дмитрий Маров, совладелец группы компаний DASM Group и председатель Совета Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации.

В своем выступлении он отметил, что ЦАРА создавалась как дискуссионная площадка, на которой поднимаются важные индустриальные вопросы, сообща они обсуждаются и находят совместные решения.

В мероприятие приняли участие около 300 участников, 50 спикеров выступили по актуальным вопросам рекламной-медийной сферы Казахстана и стран Центральной Азии.

На конференции были показаны обзоры медиарынков Казахстана и Центральной Азии и озвучены прогнозы их развития. Представители крупных компаний рассказали об опыте работы в кризисные времена, специалисты по маркетингу, пиару и рекламе — как настраивать маркетинговые коммуникации в зону турбулентности, представлены ситуация на рынке труда в Казахстане и новые подходы к управлению командами.





Участники конференции смогли ознакомиться с результатами впервые проведенного в Казахстане исследования о ТВ-спонсорстве, было озвучено, как можно эффективно использовать и продавать спонсорские возможности.

Обсуждение каждого вопроса сопровождалось активными комментариями участников, было внесено несколько интересных, конструктивных предложений и достигнута договоренность о дальнейшей проработке всех затронутых направлений. Спикеры сошлись во мнении, что необходимо создавать синергию и развивать рынок совместными усилиями.

Завершился день большой сессией digitаl, в рамках которой была впервые в стране представлена карта digital-агентств.

Выводы конференции в цифрах:

— медиа рынок Казахстана вырос на 18% в 2021 году и составил 179 млн. долларов США, Узбекистана — вырос на 27% и оценивается в 61 млн. долларов США, медиа рынок Кыргызстана стал больше на 13% и сейчас равен 26 млн. долларов США, медиа рынок Таджикистана равен 9 млн. долларов США и продемонстрировал рост 13%.

— вразрезе носителей во всех странах на данный момент лидирует телевидение: в Казахстане на него приходится 44%, в Узбекистане – 70%, в Кыргызстане – 65%, в Таджикистане — 50%.

— Казахстан стал единственной страной в регионе, в которой на долю ТВ приходится менее 50% и на пятки телевидению наступает интернет, который показал уже 37%. Это говорит о том, что подобная тенденция будет в ближайшем будущем и на других рынках стран Центральной Азии.

Организатор конференции AdTribune — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.

Генеральный партнер ADTribune-2022 — Aitu Dala — IT-компания, разрабатывающая медиа сервисы и продукты для Казахстана и СНГ.

Официальный партнер — TV Media Advertising agency.

Партнеры — Fortе, Coca-Cola, US AID и Internews.

Креативные партнеры — Wunder Digital, BYYD, Nakley KA, SM-GIFTS и Alpina Pro.

Информационные партнеры — издание о рекламе и маркетинге Tribune.kz, медиаресурс Caravan.kz, центр деловой информации Kapital.kz, 365info, телеканал КТК, общественно-политический и новостной ресурс zakon.kz, информационный портал Optimism.kz, сайт NewReporter, Ассоциация рекламных специалистов Казахстана, деловое издание для бизнеса BIZ Media, обзорно-аналитический журнал Exclusive, медиа-издание Weproject.media и Comode.kz.