Итоги года. Какие стартапы Центральной Азии удивляли достижениями в 2022 году

Делимся самыми крутыми достижениями стартапов из Центральной Азии за прошедший год: привлечение инвестиций, победы в акселераторах и не только.









Сложно говорить про стартапы и вновь не упомянуть Cerebra. В этом году у команды было много крутых достижений:

— победили в номинации «Инновационный стартап» международного конкурса Entrepreneur Of The Year от EY

— выиграли конкурс Johnson & Johnson

— присоединились к программе Intel #oneAPI

— к команде присоединилась Келлени Берчук, руководитель технологического подразделения Siemens Healthineers.







Платформа Appboxo помогает компаниям создавать мини-приложения внутри сервиса. В команде стартапа основатели из Кыргызстана.

В 2022 году команда привлекла $7 млн. Среди инвесторов: RTP Global, SciFi VC и Gradient Ventures. В раунде участвовали и действующие инвесторы — Antler и 500 Southeast Asia.







Стартап из Узбекистана создает решения для автоматизации розничной торговли. Он предлагает инструменты для управления товарами, персоналом и финансами, аналитики, CRM, обучения команды, а также интеграцию с маркетплейсами.

В 2022 году международные венчурные фонды инвестировали в стартап $650 000. Лидером раунда стал Quest Ventures из Сингапура. Упр





Ami











Стартап работает в Сингапуре и Джакарте. Среди основателей — уроженец Каракалпакстана Бекназар Абдикамалов.

Проект привлек $3 миллиона инвестиций в 2022 году. В стартап инвестировала Meta, Goodwater Capital, Strong Ventures, January Capital и Collaborative Fund.







Медицинские стартап Асель Сартбаевой из Кыргызстана, созданный на основе проведенного ею исследования.

В этом году проект получил финансирование в размере 300 000 фунтов стерлингов от Spin Up Science Ventures.





TypiPay



Финтех-стартап TypiPay из Казахстана. С его помощью можно обмениваться сообщениями и файлами, проводить удаленную идентификацию, денежные переводы, получить виртуальную дебетовую карту.

В 2022 году проект привлек $1 миллион инвестиций. Инвестором стал бизнес-ангел Ерлан Исекешев.







Венчурный фонд MOST Ventures, клуб бизнес-ангелов UMAY и ряд казахстанских инвесторов вложили $500 000 в кыргызстанский стартап Dolon.

Стартап решает проблемы горнодобывающей промышленности и позволяет за счет своего продукта оптимизировать время на геологический анализ, повысить точность и количество геологических сценариев.





IMAN











Стартап привлек более $10 миллионов инвестиций от десяти венчурных фондов из США, Франции, Сингапура, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и других стран.

Цель IMAN — создать беспроцентное общество людей через этичные финансовые продукты. Комьюнити придерживается экологичной и разрешенной в Исламе деловой активности.







Кыргызстанская IT-компания Codify Lab получила инвестиции в размере $400 тысяч от проекта Accelerate Prosperity.

CodifyLab — это группа компаний, деятельность которых направлена на развитие IT-сферы и создание IT-экосистемы в Кыргызстане.







В 2022 году национальный венчурный фонд UzVC вложил $100 000 в международный стартап-проект TASS Vision.

Это первый стартап с инвестициями от UzVC.







В феврале 2022 года основатели провели посевной раунд инвестиций и привлекли $14,1 млн.

В числе инвесторов QED Investors, Mouro Capital и Counterpart Ventures.

Remofirst — онлайн платформа для найма удаленных сотрудников из любой точки мира.





TaiSan



Проект казахстанца Санжара Тайжана. Он помогает компании Vertical Aerospace создать 1400 электрических самолетов. Это заказ на 5 миллиардов долларов.