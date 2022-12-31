Итоги года. 17 достижений и побед на международных кинофестивалях режиссеров из Центральной Азии

В 2022 году фильмы и сериалы, снятые в странах Центрально-азиатского региона, покорили не один международный фестиваль. Рассказываем о самых запоминающихся победах в сфере кино.





Казахстан









«Мукагали»





Художественный фильм кинорежиссера Булата Калымбетова «Мукагали» получил пять призов на Международном кинофестивале в Сент-Эндрюсе в Шотландии: Гран-при, «Лучший кинодраматург», «Лучший кинорежиссер», «Лучший оператор», «Лучший актер».

Картина также получила главный приз на кинофестивале META Film Fest в Дубае.





«Паралимпиец»

Спортивная драма «Паралимпиец» казахстанского режиссера Алдияра Байракимова стала обладателем Гран-при на XI Международном кинофестивале «Кино без барьеров», который прошел в Москве с 18 по 21 ноября.





Жанар Айжанова

Казахстанская актриса впервые номинирована на самую престижную в Азии кинонаграду. Жанар Айжанова вошла в пятерку претендентов на лучшую женскую роль на 27-м по счету кинофестивале в Пусане.





«Братья»

Фильм Дархана Тулегенова получил приз на кинофестивале Oldenburg International Film Festival, Германия. Кинокартина была отмечена специальным призом жюри — наградой Spirit of Cinema.





Адильхан Ержанов

Фильм «Штурм» Адильхана Ержанова удостоился специальной награды от независимых кинокритиков из Италии на 79 Венецианском Международном кинофестивале.

На этом же мероприятии актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову вручили премию Premio bisato d'oro 2022 Best Actors.

Также фильм «Штурм» завоевал Гран-при сразу двух Международных фестивалей: Festival International du Film Policier Reims Polar во Франции и Los Angeles Asian Pacific Film Festival в США.





«Акын»

Фильм режиссера Дарежана Омирбаева получил награду на Международном кинофестивале Olhar de Cinema в Бразилии. Картина получила приз «Лучший фильм» в секции «Другие взгляды».





«Көше ақыны»

Короткометражный фильм режиссера Самгара Ракыма получил приз зрительских симпатий в номинации «Лучший короткометражный фильм» на фестивале Annapolis Film Festival в США.





Шарипа Уразбаева

Фильм Шарипы Уразбаевой «Қызыл Анар» вошел в топ-15 мировых картин, отобранных для участия в номинации «Самый многообещающий талант» на кинофестивале Osaka Asian Film Festival.

Также лента была представлена на 21 Международном кинофестивале Imagineindia Film Festival в испанском Мадриде.

Узбекистан









«Узбекистан: путешествие вне времени по Центральной Азии»

9 декабря в музее Лувр состоялась презентация фильма «Узбекистан: путешествие вне времени по Центральной Азии», созданного Фондом развития культуры и искусства совместно с французской кинокомпанией Les Poissons Volants, телеканалом ARTE и музеем Лувр.





«Аромат дыни в Самарканде»

Фильм режиссера Али Хамраева стал лауреатом премии V кинофестиваля FELIX, который проходил в Милане.





Кинофестиваль «Коркут Ата»

Узбекистанские фильмы стали победителями сразу в двух главных номинациях престижного кинофестиваля, который проходил в Турции. Картина «Аел кисмати» режиссера Дилмурода Масаидова получила Гран-при в номинации «Лучший художественный фильм», а фильм режиссера Фурката Усманова «Инсон» получил Гран-при в номинации «Лучший документальный фильм».





«Эврилиш»

Картина «Эврилиш» сценариста и режиссера Елкина Туйчиева была признана лучшей на XXVII Busan International Film Festival в номинации KIM Jiseok Award.

Кыргызстан









«Дорога в Эдем»

Гран-при I Международного кинофестиваля буддийского кино в Туве получил фильм «Дорога в Эдем» режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу из Кыргызстана.





«Эсимде»



Лента Актана Арым Кубата «Эсимде» стала обладателем Гран-при жюри 15-й премии Азиатско-Тихоокеанской киноакадемии APSA. Церемония состоялась в Голд-Косте, Австралия.





«Сальвадор Дали»

Картина режиссера Эльдияра Мадакима выиграла приз в номинации «Лучший короткометражный фильм» на IX Международном кинофестивале для детей и юношества в Шардже, ОАЭ.





Present for Future

Фильм кыргызстанского режиссера Шамира Раяпова выиграл награду J-Wave award на японском фестивале Short Shorts Film Festival & Asia 2022 за самый сильный месседж на тему об экологических проблемах.





«Шамбала»

Фильм «Шамбала» режиссера Артыкбая Суйундукова получил приз Brooklyn Film Festival в Нью-Йорке. Ленту отметили за лучшую операторскую работу.