Итоги 2020 года. Как астанинский региональный филиал Halyk Bank справился с трудностями и поддержал своих клиентов

Жанар Рахимова, родной город — Караганда, директор астанинского регионального филиала АО «Народный Банк»

О том, как прошел год



2020 год стал годом испытаний для всех, как для банка, так и для клиентов. Мы научились жить в новых экстремальных условиях, когда происходит то, что невозможно контролировать, и то, что от нас не зависит.





2020 год проверил нас на выносливость, профессионализм, человечность и стрессоустойчивость. Было сложно сразу принимать решения, но, несмотря на это, мы неплохо завершаем год. Мы сконцентрировались на обслуживании клиентов, сделали многое для их удобства и перевели большинство процессов и услуг банка на дистанционный формат как для физических, так и для юридических лиц. Это был сложный, но прогрессивный год. Все, что мы планировали запускать в течение года, было запущено за месяц-полтора.





Как Halyk Bank поддержал своих клиентов



Когда страну закрыли на первый локдаун, за первые две недели марта мы провели большую работу, чтобы перейти на дистанционный формат. Было непонятно, как это делать, но мы быстро справились.



По сравнению с прошлым годом, в отделениях банка стало меньше клиентов, многие теперь все делают, используя онлайн-банкинг и приложение Homebank. Доступ к нему есть 24/7, и не нужно никуда ехать. Поэтому за время пандемии увеличилось количество транзакций, онлайн-платежей и переводов. Даже наши пожилые клиенты научились оплачивать коммунальные услуги в приложении. Оказалось, это удобнее и дешевле для них.





В апреле, когда было необходимо обслуживать клиентов, выдавать пенсии, пособия 42 500, мы начали открывать счета онлайн для тех, у кого раньше не было счетов в банке. Для этого не нужно было приходить в банк, все можно было сделать через приложение Homebank. Банк автоматически передавал данные организациям, которые начисляли выплаты, и люди получали свои пособия.



Затем мы дали возможность открытия счетов онлайн для юридических лиц, ведь в карантин многие предприниматели перешли в онлайн, у них появилась потребность запуска транзакционных операций.



Мы запустили приложение Halyk-pos, благодаря которому смартфон можно использовать вместо терминала и клиент может провести оплату без карты — просто через телефон. Также через QR-платежи в Homebank можно оплачивать покупки.



Halyk Bank создал большую программу по онлайн-кредитованию физических и юридических лиц. Наши клиенты могли получить консультацию по телефону и оформить заем онлайн. Также онлайн можно было получить отсрочки по кредитам и их реструктуризацию. Поэтому в отделения приходили только те, кому это действительно было нужно.



Я благодарю наших клиентов за понимание и преданность к Halyk Bank.



О команде Halyk Bank



За этот период нам удалось увеличить количество клиентов, и это большая заслуга всего коллектива банка. Наша команда четко отработала, ни один человек не отказался выйти на работу. Мы сделали все возможное, чтобы уберечь своих людей.





Так как фронт-офис должен обслуживать клиентов, мы не смогли полностью их отправить на удаленку. И позаботились о строгом соблюдении санитарных норм в офисе. Сейчас мы также продолжаем проводить полную дезинфекцию кабинетов, каналов продаж, кварцевание и соблюдаем масочный режим. Мы организовали запасные группы, которые работали по две недели то в онлайне, то в офлайне и сменяли друг друга. Также такие запасные группы сменяли тех, кто заболел.



Мы слаженно сработали, ни один процесс не был нарушен, и ни одно отделение не закрылось. Сила духа, преданность и лояльность к Halyk Bank помогли выдержать эту пандемию достойно.



Четко сработало и правление банка. Они оказали большое доверие нам — руководителям регионов, дав возможность принимать решения на местах, так как было много ситуаций, когда не было времени согласовать действия, нужно было оперативно решать вопросы. Мы чувствовали их поддержку и доверие.



Этот год стал проверкой на профессионализм, мы получили колоссальный опыт. В новый год мы возьмем умения быстро меняться и учиться новому, оперативно принимать решения.







