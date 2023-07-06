Итальянская Cotonella запустит трикотажную фабрику в Кашкадарье

Производитель трикотажа из Италии Cotonella намеревается построить фабрику в Узбекистане.

На начальном этапе фабрика Cotonella Uzbekistan будет ежегодно выпускать до 2 миллионов готовых трикотажных изделий, обеспечивая работой до 80 человек. В последующие годы компания инвестирует в него $5 миллионов увеличит производство до 8 миллионов единиц, а число рабочих мест — до 500.

Итальянская сторона представила концепцию внедрения на производстве современных технологий. План также предусматривает долгосрочное устойчивое развитие, постоянное совершенствование дизайна и расширение линейки продукции.

Источник: spot.uz