IT-специалисты из Центральной Азии о том, как стать востребованным специалистом за рубежом

Программисты из Центральной Азии, которые живут и работают за рубежом рассказали о своем опыте трудоустройства и поделились рекомендациями с начинающими специалистами.









Дана Ерланова, город — Чикаго, основательница школы программирования SalemCode, @yerlandana

Мечта многих специалистов — чтобы зарубежная компания взяла вас на работу, оплатила визу и дала бейджик с именем. Что делать, если вы пока готовитесь, но уже хотите начать зарабатывать в долларах?

Вы можете сидеть в любой точке мира и начинать с простых задач. Вашими клиентами будут иностранцы, а чтобы вас выбрали, надо иметь проектное портфолио. Распишите все поставленные задачи проектов, которые вы реализовали, добавьте визуалы, картинки и отзывы.

Рекомендации

Портфолио проектов может быть представлено в разных форматах: презентация, сайт на конструкторе или размещение на популярных сайтах. Вот несколько примеров: Github для программистов, Behance для дизайнеров и Vimeo для редакторов видео.

После этого надо зарегистрироваться на сайтах UpWork, Fiverr и других. Ключевую роль здесь будут играть отзывы. Поэтому будьте вежливы и постарайтесь на первых пяти проектах сделать как можно больше отзывов, чтобы получить рекомендации.

Пусть это будет для вас дополнительным источником дохода и практикой работы с англоязычными клиентами. Главное — занимайтесь любимым делом и знайте, что вы можете обеспечить себя в любой стране.





Елдан Абдрашим, город — Барселона, Software Engineer в Microsoft, @eldvn1

У меня были приглашения на работу в разные IT-компании в Амстердаме, Берлине, Вильнюсе, Ванкувере, Дублине, Лондоне, но мы с супругой остановили выбор на офисе Microsoft в Барселоне.

Когда подобные IT-компании приглашают сотрудника на работу с релокацией, они покрывают все расходы на переезд. Microsoft купил нам авиабилеты и обеспечивал временным жильем более двух месяцев до получения карты резидента и аренды жилья на длительный срок. Компания также предоставила ассистента по оформлению всех документов и по поиску квартир в Барселоне.

Работа в Microsoft дает много преимуществ, помимо зарплаты и акций компании. Каждый месяц предоставляется около 200€ на посещение кафе и ресторанов, 350€ в год для приобретения необходимого инвентаря. Сотруднику предоставляют на выбор любой смартфон. Я выбрал IPhone 13pro. А вся семья полностью застрахована одной из лучших медицинских страховок Европы.

Офис разработки Microsoft Spain открылся в прошлом году и активно продолжает набор сотрудников. Нас пока не так много, и весь офис знаком друг с другом. Почти каждый четверг мы всем офисом устраиваем мини-тимбилдинги. Так как особая культура офиса Microsoft Spain в том, что в пятницу почти все работают до обеда. Либо работают из дома.

Рекомендации

В первое время для трудоустройства в зарубежные IT-компании достаточно:

— пару лет коммерческого опыта, если есть техническое образование, либо больше пяти лет опыта

— английский язык

— базовые знания алгоритмов.

Также есть определенные позиции для «свежих» new-grad выпускников.

Моя карьера за рубежом началась несколько лет назад с Минска в компании Wargaming. У меня были интервью в компании разных регионов мира, где собеседования отличались культурой, техническими заданиями и требованиями. По своему опыту могу сказать, что интервью в большие зарубежные IT-компании устроены иначе.

Во-первых, банально, но все интервью проходят на английском. Во-вторых, в зависимости от претендующей позиции, задают алгоритмические задачи и дизайн архитектуры приложения. Также немало важны Soft Skills — то, насколько вы подходите культуре компании.