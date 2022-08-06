IT Park приглашает спикеров для серии мероприятий Startup Meetup

IT Park анонсировал глобальный набор спикеров для проекта Startup Meetup.

В рамках программы еженедельно будут проводиться встречи с представителями стартапов в онлайн- и оффлайн-форматах. На мероприятиях будут обсуждаться привлечение инвестиций, подготовка презентаций для инвесторов, маркетинг, PR, юридические и другие вопросы.

К участию приглашаются все, кто готов выступить на связанную со стартапами и интересную для слушателей тему:

— венчурные инвестиции и привлечение инвесторов

— акселерация и инкубация

— продвижение стартапа за рубежом

— финансы

— маркетинг

— успешные кейсы

— личные истории стартап-проектов.

Желающие поделиться опытом могут подать заявку, заполнив анкету по ссылке. Заявки принимаются до 18 августа.

Источник: spot.uz