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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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IT Park и бизнес-инкубатор MOST запускают акселератор
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Сегодня в 10:00

IT Park и бизнес-инкубатор MOST запускают акселератор

Заявки принимаются до 7 августа. Участники акселератора получат оценку стоимости стартапа и другое. МОST — первый частный бизнес-инкубатор в Центральной Азии. Миссия — построить «мост» на пути развития бизнеса.

Investment Readiness Accelerator — программа привлечения инвестиций для стартапов при поддержке менторов-инвесторов, спикеров из венчурных фондов, бизнес-ангелов со всей Центральной Азии.

Принять участие могут технологические стартапы из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) на стадии MVP, имеющие traction, продажи, устойчивую команду и нацеленность на масштабирование технологических решений.

Прием заявок: c 17 июля до 7 августа. Подписание договора и документов: с 12 по 18 августа (договор о резиденстве, договор о инкубирование, NDA). Старт программы: 21 августа 2020 года

Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: spot.uz

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#казахстан #стартап #бизнес #узбекистан #it
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