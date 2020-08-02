IT Park и бизнес-инкубатор MOST запускают акселератор

Заявки принимаются до 7 августа. Участники акселератора получат оценку стоимости стартапа и другое. МОST — первый частный бизнес-инкубатор в Центральной Азии. Миссия — построить «мост» на пути развития бизнеса.

Investment Readiness Accelerator — программа привлечения инвестиций для стартапов при поддержке менторов-инвесторов, спикеров из венчурных фондов, бизнес-ангелов со всей Центральной Азии.

Принять участие могут технологические стартапы из стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) на стадии MVP, имеющие traction, продажи, устойчивую команду и нацеленность на масштабирование технологических решений.

Прием заявок: c 17 июля до 7 августа. Подписание договора и документов: с 12 по 18 августа (договор о резиденстве, договор о инкубирование, NDA). Старт программы: 21 августа 2020 года

Зарегистрироваться можно здесь.

Источник: spot.uz