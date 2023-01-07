IT-конференция, марафон и еще 13 классных мероприятий 2023 года

В 2023 году планируется большое количество мероприятий по самым разным направлениям. Рассказываем о самых интересных из них в материале.





Казахстан





«Неконференция для бизнесменов и разработчиков», terricon.kz





Дата: 27 января

Где: Караганда

Масштабное мероприятие для нетворкинга среди IT & digital-специалистов. Оно будет интересно желающим узнать о коммерческой разработке и развитии проектов, а также о внедрении IT и маркетинговых решений в бизнес.





Digital Almaty 2023, almatydigital.kz

Дата: 2-3 февраля

Где: Алматы, КЦДС «Атакент»

Диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий.

Участие примут представители из более чем 30 стран, 10 страновых технопарков, более 150 спикеров. В рамках ивента также пройдет Astana Hub Battle, конкурс, во время которого стартапы могут выиграть до 10 000 долларов.





Kolesa JunDay, junday.kolesa.group

Дата: 17 февраля

Где: Алматы, ТРК Forum, Event Space

Масштабное и полезное IT-мероприятие для студентов. Вся актуальная информация по восьми трендовым направлениям: Backend, Frontend, Product Analytics, Mobile, Product-менеджмент, Product design, QA, карьера в IT.

Участников ждут актуальные доклады, нетворкинг, советы от HR, активности и уникальный мерч.





Otaku Fest, @otakufest.kz

Дата: 19 марта

Где: Алматы, ТРЦ Forum, Event Space

Аниме-фестиваль, участников которого ждут конкурс косплея, популярные блогеры, ярмарки мерча, интерактивные стенды и другие тематические развлечения.





Robotek Grand Tournament, rgt.robotek.kz

Дата: 4-5 мая

Где: Астана

Республиканский чемпионат по робототехнике среди школьников. Цель турнира — выявить и поддержать талантливых детей в области робототехники, инженерных наук и программирования.

Чемпионат будет проводиться в семи категориях: «Робо-сумо», «Кегельринг-квадро», «Гонки по линии», «Биатлон», «Эстафета», «Лабиринт».





PROFIT Integrator Day, profitday.kz

Дата: 19 мая

Integrator Day — это конференция, во время которой казахстанские специалисты по интеграции расскажут о своих кейсах, возможностях и решениях, а также смогут поговорить с заказчиками и смогут узнать их проблемы.





PROFIT Culture & Sport Day, profitday.kz

Дата: 30 июня

Где: Алматы

Конференция о цифровизации культуры и спорта в Казахстане. Проходит как в офлайн, так и в онлайн-формате.





PROFIT Logistics Day, profitday.kz

Дата: 15 сентября

Где: Алматы, InterContinental Almaty

Спикеры и эксперты конференции обсудят цифровые решения и поговорят об актуальных вопросах, связанных с темой мероприятия: рыночные тренды и инновации, автоматизация бизнеса, оптимизация работы с партнерами и заказчиками.





Марафоны от Almaty Marathon, @almatymarathon





Где: Казахстан

Спортивные забеги, марафоны, заплывы, гонки — в 2023 году Almaty Marathon проведет больше десяти мероприятий в разных городах Казахстана.

Первое мероприятие — Winter Run, стартует уже 19 февраля в Алматы.

Кыргызстан

Digital Kyrgyzstan





Дата: 15 марта

Где: Бишкек

Среди ключевых тем ПЛАС-Форума Digital Kyrgyzstan:

— финтех как культура банковской индустрии

— цифровая трансформация 2023

— цифровизация государственных сервисов

— криптовалютная индустрия 2023. Текущее состояние и основные тренды. Ожидаемый сценарий развития крипторынка

— клиентский опыт в цифровую эпоху

— Open Banking и Open API. Как они меняют рынок традиционного банкинга.





IT Бизнес-Форум and Central Asian Tech Awards, kssda.kg

Дата: 24 марта

Где: Бишкек, отель Sheraton

Цель форума: заявить о новых цифровых продуктах, организовать и расширять нетворкинг, популяризировать IT специализации. Здесь будут проводиться презентации, панельные сессии и специальный конкурс, главный приз которого — поездка в Кремниевую долину США.

Узбекистан

Open Data Challenge, datahack.uz





Дата: 27-29 января

Ежегодный хакатон по разработке решений с использованием открытых данных. Он пройдет по направлениям: «государственный сектор», «социальный сектор», «бизнес» и «противодействие коррупции».

За 72 часа участники — не более трех человек в команде, должны создать цифровое решение с использованием открытых данных. Победителей ждут ценные призы.





Чемпионат мира по боксу среди мужчин

Дата: 1-14 мая

Где: Ташкент

В чемпионате примут участие спортсмены со всех пяти континентов. Боксеры разыграют медали в 13 весовых категориях, которые были утверждены Советом директоров международной ассоциации любительского бокса.

Общая сумма призового фонда составит 5,2 миллиона долларов. Здесь будут разыграны первые лицензии на Олимпийские Игры Париж-2024.





PLUS Forum, uz.plus-forum.com

Дата: 30-31 мая

Где: Ташкент, International Hotel

Площадка для продуктивного делового общения участников: финтех-компаний и стартапов, IT-парков, акселераторов, бизнес-ангелов, венчурных компаний и других представителей рынка.





Retail Central Asia, rca.plus-forum.com

Дата: 22-23 ноября

Где: Ташкент, International Hotel

Форум посвящен современному состоянию и перспективам развития розничной индустрии и онлайн-торговли в странах СНГ, Центральной Азии и дальнего зарубежья.

Участники смогут поговорить с международными экспертами, которые расскажут о проектах и кейсах, ставших успешными.