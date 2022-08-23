IT-клуб для женщин, рейсы в Рим и еще 11 новостей Узбекистана, о которых стоит знать

Новые маршруты в разные страны, победа во Всемирной олимпиаде по шахматам и другие новости Узбекистана, которые поднимут вам настроение.







Uzbekistan Airways запускает рейсы в Рим









Уже этой осенью будут выполнять авиарейсы по направлению Ургенч — Рим — Ташкент.

Стоимость авиабилетов с багажом по маршруту Ургенч — Рим начинается от 3 705 265 сумов, примерно $340, а по маршруту Ургенч — Рим — Ташкент — от 7 025 360 сумов — около $630.





Узбекистан в топ-20 по доступности мобильного интернета





За прошедший год средняя цена 1 ГБ снизилась на 40%, а за три года — почти в девять раз.

В 2021 году Узбекистан находился на 22 позиции со средней ценой трафика в $0,6 за гигабайт. Кроме Кыргызстана, по доступности мобильного интернета впереди также был Казахстан с $0,59.





Сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду





Источник фотографии: gazeta.uz

Сборная Узбекистана оказалась единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения.

44 шахматная олимпиада проходила в индийском Ченнаи с 28 июля по 10 августа.





Спустя 15 лет Сергелийский центральный парк возобновил свою работу





Парк, расположенный по улице Янги Сергели, сейчас функционирует в тестовом режиме.





«Сбербанк» отменил комиссию за переводы в Кыргызстан и Узбекистан





С 1 августа клиентам «Сбербанка» доступна возможность без комиссии совершать рублевые переводы своим родным и близким в Кыргызстан, а также в Узбекистан. Сервис доступен в приложении «СберБанк Онлайн» при переводе по номеру телефона на карты местных банков.





«Таштранс» запустил три новых маршрута в столице





Маршрут №23: Фархадский рынок — Метро «Чорсу»

Маршрут №104: Метро «4-Бекат» — Массив «Строитель»

Маршрут №151: Метро «Буюк Ипак Йули» — Парк «Новый Узбекистан».





Между Ташкентом и Нижним Новгородом вновь начали ходить автобусы





Периодичность рейса — раз в неделю. Автобусы отправляются с автовокзала «Ташкент» по четвергам в 06:00. Дистанция в 3000 километров займет около 40 часов.





В аэропорту Ташкента запустили бесплатный межтерминальный шаттл-бас





Между терминалами внутренних и международных авиалиний ташкентского аэропорта запущен шаттл-бас. Низкопольный автобус с наклейкой UzPort будет курсировать ежедневно с 05:00 до 23:30.





Теперь в Ташкенте и Самарканде доступна сеть 5G





Мобильная сеть пятого поколения от Ucell работает в центральных районах Ташкента — в Tashkent City, торговом комплексе «Малика» и в районе Алайского базара — развернуты станции 5G на базе оборудования Nokia и Huawei.





Новые автомобили в Узбекистане





Китайский автоконцерн BYD заключил соглашение с UzAuto об организации производства полного цикла в Узбекистане.

А еще в этом году Chevrolet Tracker и Onix заменят Spark и Nexia.





Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии





С 1 января для граждан Саудовской Аравии вводят безвизовый режим сроком на 30 дней. Условием стало наличие билетов по вылету в свою или третью страну.





Ташкент в топ-10 самых дешевых городов для экспатов





В тройку наиболее дешевых вошли Анкара, Душанбе и Бишкек.





В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин





Источник фотографии: it-park.uz

Главные задачи клуба — повысить уровень IT-грамотности у женщин, предоставить им возможности для обучения и трудоустройства в этой сфере.