IT-клуб для женщин, рейсы в Рим и еще 11 новостей Узбекистана, о которых стоит знать

Новые маршруты в разные страны, победа во Всемирной олимпиаде по шахматам и другие новости Узбекистана, которые поднимут вам настроение.
Uzbekistan Airways запускает рейсы в Рим
Уже этой осенью будут выполнять авиарейсы по направлению Ургенч — Рим — Ташкент.
Стоимость авиабилетов с багажом по маршруту Ургенч — Рим начинается от 3 705 265 сумов, примерно $340, а по маршруту Ургенч — Рим — Ташкент — от 7 025 360 сумов — около $630.
Узбекистан в топ-20 по доступности мобильного интернета
За прошедший год средняя цена 1 ГБ снизилась на 40%, а за три года — почти в девять раз.
В 2021 году Узбекистан находился на 22 позиции со средней ценой трафика в $0,6 за гигабайт. Кроме Кыргызстана, по доступности мобильного интернета впереди также был Казахстан с $0,59.
Сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду
Источник фотографии: gazeta.uz
Сборная Узбекистана оказалась единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения.
44 шахматная олимпиада проходила в индийском Ченнаи с 28 июля по 10 августа.
Спустя 15 лет Сергелийский центральный парк возобновил свою работу
Парк, расположенный по улице Янги Сергели, сейчас функционирует в тестовом режиме.
«Сбербанк» отменил комиссию за переводы в Кыргызстан и Узбекистан
С 1 августа клиентам «Сбербанка» доступна возможность без комиссии совершать рублевые переводы своим родным и близким в Кыргызстан, а также в Узбекистан. Сервис доступен в приложении «СберБанк Онлайн» при переводе по номеру телефона на карты местных банков.
«Таштранс» запустил три новых маршрута в столице
Маршрут №23: Фархадский рынок — Метро «Чорсу»
Маршрут №104: Метро «4-Бекат» — Массив «Строитель»
Маршрут №151: Метро «Буюк Ипак Йули» — Парк «Новый Узбекистан».
Между Ташкентом и Нижним Новгородом вновь начали ходить автобусы
Периодичность рейса — раз в неделю. Автобусы отправляются с автовокзала «Ташкент» по четвергам в 06:00. Дистанция в 3000 километров займет около 40 часов.
В аэропорту Ташкента запустили бесплатный межтерминальный шаттл-бас
Между терминалами внутренних и международных авиалиний ташкентского аэропорта запущен шаттл-бас. Низкопольный автобус с наклейкой UzPort будет курсировать ежедневно с 05:00 до 23:30.
Теперь в Ташкенте и Самарканде доступна сеть 5G
Мобильная сеть пятого поколения от Ucell работает в центральных районах Ташкента — в Tashkent City, торговом комплексе «Малика» и в районе Алайского базара — развернуты станции 5G на базе оборудования Nokia и Huawei.
Новые автомобили в Узбекистане
Китайский автоконцерн BYD заключил соглашение с UzAuto об организации производства полного цикла в Узбекистане.
А еще в этом году Chevrolet Tracker и Onix заменят Spark и Nexia.
Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии
С 1 января для граждан Саудовской Аравии вводят безвизовый режим сроком на 30 дней. Условием стало наличие билетов по вылету в свою или третью страну.
Ташкент в топ-10 самых дешевых городов для экспатов
В тройку наиболее дешевых вошли Анкара, Душанбе и Бишкек.
В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин
Источник фотографии: it-park.uz
Главные задачи клуба — повысить уровень IT-грамотности у женщин, предоставить им возможности для обучения и трудоустройства в этой сфере.