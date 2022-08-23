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IT-клуб для женщин, рейсы в Рим и еще 11 новостей Узбекистана, о которых стоит знать
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Ташкент

Сегодня в 17:45

IT-клуб для женщин, рейсы в Рим и еще 11 новостей Узбекистана, о которых стоит знать

Новые маршруты в разные страны, победа во Всемирной олимпиаде по шахматам и другие новости Узбекистана, которые поднимут вам настроение.

Uzbekistan Airways запускает рейсы в Рим

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Уже этой осенью будут выполнять авиарейсы по направлению Ургенч — Рим — Ташкент.

Стоимость авиабилетов с багажом по маршруту Ургенч — Рим начинается от 3 705 265 сумов, примерно $340, а по маршруту Ургенч — Рим — Ташкент — от 7 025 360 сумов — около $630.


Узбекистан в топ-20 по доступности мобильного интернета

карьерный рост

За прошедший год средняя цена 1 ГБ снизилась на 40%, а за три года — почти в девять раз.

В 2021 году Узбекистан находился на 22 позиции со средней ценой трафика в $0,6 за гигабайт. Кроме Кыргызстана, по доступности мобильного интернета впереди также был Казахстан с $0,59.


Сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду

Узбекистан

Источник фотографии: gazeta.uz

Сборная Узбекистана оказалась единственной командой на турнире, не потерпевшей ни одного поражения.

44 шахматная олимпиада проходила в индийском Ченнаи с 28 июля по 10 августа.


Спустя 15 лет Сергелийский центральный парк возобновил свою работу

курорт Узбекистан

Парк, расположенный по улице Янги Сергели, сейчас функционирует в тестовом режиме.


«Сбербанк» отменил комиссию за переводы в Кыргызстан и Узбекистан

Сбербанк

С 1 августа клиентам «Сбербанка» доступна возможность без комиссии совершать рублевые переводы своим родным и близким в Кыргызстан, а также в Узбекистан. Сервис доступен в приложении «СберБанк Онлайн» при переводе по номеру телефона на карты местных банков.


«Таштранс» запустил три новых маршрута в столице

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Маршрут №23: Фархадский рынок — Метро «Чорсу»

Маршрут №104: Метро «4-Бекат» — Массив «Строитель»

Маршрут №151: Метро «Буюк Ипак Йули» — Парк «Новый Узбекистан».


Между Ташкентом и Нижним Новгородом вновь начали ходить автобусы

ташкент

Периодичность рейса — раз в неделю. Автобусы отправляются с автовокзала «Ташкент» по четвергам в 06:00. Дистанция в 3000 километров займет около 40 часов.


В аэропорту Ташкента запустили бесплатный межтерминальный шаттл-бас

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Между терминалами внутренних и международных авиалиний ташкентского аэропорта запущен шаттл-бас. Низкопольный автобус с наклейкой UzPort будет курсировать ежедневно с 05:00 до 23:30.


Теперь в Ташкенте и Самарканде доступна сеть 5G

ташкент

Мобильная сеть пятого поколения от Ucell работает в центральных районах Ташкента — в Tashkent City, торговом комплексе «Малика» и в районе Алайского базара — развернуты станции 5G на базе оборудования Nokia и Huawei.


Новые автомобили в Узбекистане

Узбекистан

Китайский автоконцерн BYD заключил соглашение с UzAuto об организации производства полного цикла в Узбекистане.

А еще в этом году Chevrolet Tracker и Onix заменят Spark и Nexia.


Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Саудовской Аравии

узбекистан

С 1 января для граждан Саудовской Аравии вводят безвизовый режим сроком на 30 дней. Условием стало наличие билетов по вылету в свою или третью страну.


Ташкент в топ-10 самых дешевых городов для экспатов

узбекистан

В тройку наиболее дешевых вошли Анкара, Душанбе и Бишкек.


В Ташкенте открылся IT-клуб для женщин

ташкент

Источник фотографии: it-park.uz

Главные задачи клуба — повысить уровень IT-грамотности у женщин, предоставить им возможности для обучения и трудоустройства в этой сфере.

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#узбекистан #ташкент #новости #город24
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.