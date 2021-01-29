IT-гиганты. О компании Huawei, продуктами и услугами которой пользуется одна треть населения Земли

О компании





Huawei Technologies Co. Ltd. — китайская компания, одна из самых крупных мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Компания создана в 1987 году в КНР, штаб-квартира расположена в городе Шеньчжень.

Компания первоначально занималась производством телефонных коммутаторов, но позже расширила деятельность и стала специализироваться на производстве телекоммуникационных сетей и производстве устройств связи.









На сегодняшний день у Huawei функционируют 12 региональных представительств по всему миру, открыто больше 100 филиалов, 14 научно-исследовательских центров, 36 совместных инновационных центров, а также 45 тренинг-центров в разных уголках мира.

Ключевые направления деятельности компании:





— телекоммуникационные сети, в частности проектирование и строительство телекоммуникационных сетей

— глобальный сервис, включая комплексное оснащение, оперативное обслуживание и консалтинговые услуги для корпоративных клиентов

— мобильные устройства, а именно производство и продвижение мобильных устройств под собственным брендом.





Что уникального





В 2015 году компания Huawei заняла третье место среди крупных производителей смартфонов в мире.

Летом 2018 года Huawei стала лидером по интернет-продажам смартфонов в России, оставив позади Samsung и Apple.

Будучи ведущим глобальным производителем в области информационных технологий и телекоммуникаций, Huawei поставляет свои продукты правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 из 50 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 из 20 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 из 10 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий.









Одна треть населения планеты — пользователи продуктов и услуг Huawei.

По результатам третьего квартала 2020 года выручка компании Huawei выросла на 3,7%, таким образом составив 217 млрд юаней, то есть 32,5 млрд $, по сравнению с 209 млрд юаней, 31,2 млрд $, в прошлом году.





Источники: wikipedia.org, www.statista.com, www.huawei.com, mobile-review.com