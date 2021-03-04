IT-гиганты. Что мы знаем о Yahoo!

О компании
Yahoo! — американская компания, владевшая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory.
Уже в апреле 1994 года друзья решили заменить первоначальное громоздкое название более звучным. Им и стало слово Yahoo. Однако к тому времени Yahoo уже был зарегистрированной торговой маркой соуса для барбекю, поэтому к названию добавили восклицательный знак.
Спустя год, в апреле 1996 года, Yahoo! вышел на фондовый рынок США, в одночасье сделав своих создателей миллионерами. При номинальной цене одной акции 13 долларов их было продано 2,6 миллиона штук.
8 марта 1997 года Yahoo! приобрел портал RocketMail — один из первых бесплатных почтовых сервисов. Так появился сервис Yahoo! Mail. Кроме того, Yahoo! приобрел сервисы ClassicGames.com, который становится основой для Yahoo! Games, и eGroups, ставший впоследствии Yahoo! Groups. Наконец, в 1999 году Yahoo! ввел сервис для обмена мгновенными сообщениями Yahoo! Messenger.
В январе 1994 года Джерри и Дэвид совместными усилиями запускают собственный сайт с весьма оригинальным названием Jerry and David's Guide to the World Wide Web
В 2004 году компания Yahoo запустила новую версию почтового интерфейса.
С 2007 года пользователи Yahoo! Mail получили возможность бесплатно хранить на своем почтовом ящике неограниченное количество писем. А в декабре 2012 года Yahoo! модернизировала почтовый сервис. В апреле 2013 года Yahoo! интегрировала почту с популярной «облачной» службой для синхронизации и хранения данных Dropbox.
Что уникального
По одной из версий, свое название он получил в честь вымышленных человекоподобных существ, описанных в книге Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» — еху, на английском — Yahoo. По другой версии, слово Yahoo представляет собой акроним фразы Yet Another Hierarchical Officious Oracle, что в переводе с английского означает: «Еще один иерархический дружелюбный прорицатель».
В 2015 году Yahoo! занимала четвертое место на мировом рынке поисковых систем после Google, Baidu и Bing.
Источники: wikipedia.org, www.seoded.ru, tass.ru