IT-гиганты. Что мы знаем о Yahoo!

Yahoo! — американская компания, владевшая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory.





Своим появлением Yahoo! обязан Стэнфордскому университету, где на заре 90-х учились и дружили Джерри Янг и Дэвид Файло — студенты электротехнического профиля. В январе 1994 года Джерри и Дэвид совместными усилиями запускают собственный сайт с весьма оригинальным названием Jerry and David's Guide to the World Wide Web. В переводе с английского — «Путеводитель Джерри и Дэвида по Всемирной Паутине».



Уже в апреле 1994 года друзья решили заменить первоначальное громоздкое название более звучным. Им и стало слово Yahoo. Однако к тому времени Yahoo уже был зарегистрированной торговой маркой соуса для барбекю, поэтому к названию добавили восклицательный знак.

Спустя год, в апреле 1996 года, Yahoo! вышел на фондовый рынок США, в одночасье сделав своих создателей миллионерами. При номинальной цене одной акции 13 долларов их было продано 2,6 миллиона штук.

8 марта 1997 года Yahoo! приобрел портал RocketMail — один из первых бесплатных почтовых сервисов. Так появился сервис Yahoo! Mail. Кроме того, Yahoo! приобрел сервисы ClassicGames.com, который становится основой для Yahoo! Games, и eGroups, ставший впоследствии Yahoo! Groups. Наконец, в 1999 году Yahoo! ввел сервис для обмена мгновенными сообщениями Yahoo! Messenger.

1 апреля 1999 года компания совершила самую крупную покупку в своей истории, приобретя сервис Broadcast.com за 5,7 миллиарда долларов.

В 2004 году компания Yahoo запустила новую версию почтового интерфейса.

С 2007 года пользователи Yahoo! Mail получили возможность бесплатно хранить на своем почтовом ящике неограниченное количество писем. А в декабре 2012 года Yahoo! модернизировала почтовый сервис. В апреле 2013 года Yahoo! интегрировала почту с популярной «облачной» службой для синхронизации и хранения данных Dropbox.

24 июля 2016 года совет директоров Yahoo! принял предложение одной из двух крупнейших телекоммуникационных компаний США Verizon Communications о покупке поискового и рекламного бизнесов, а также недвижимых активов Yahoo! 13 июня поглощение Yahoo! было завершенo, компания вместе с AOL была объединена в дочернее общество Oath Inc.

Что уникального





По одной из версий, свое название он получил в честь вымышленных человекоподобных существ, описанных в книге Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» — еху, на английском — Yahoo. По другой версии, слово Yahoo представляет собой акроним фразы Yet Another Hierarchical Officious Oracle, что в переводе с английского означает: «Еще один иерархический дружелюбный прорицатель».

В 2015 году Yahoo! занимала четвертое место на мировом рынке поисковых систем после Google, Baidu и Bing.





