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IT-гиганты. Что мы знаем о PayPal 
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Сегодня в 20:50

IT-гиганты. Что мы знаем о PayPal 

О компании


PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года является подразделением компании eBay.


Основатель PayPal и первый инвестор в Facebook Питер Тиль

История PayPal началась в декабре 1998 года, когда Максом Левчиным, Питером Тилем, Люком Носеком и Кеном Хоури была создана компания Confinity. Она разработала ПО для обеспечения безопасности карманных устройств. В 1999 году компания Confinity запустила службу денежных переводов PayPal.

Компания PayPal Inc. основана в марте 2000 года в результате слияния компаний Confinity и X.com — финансовой компании, основанной Илоном Маском. В первые же месяцы существования компания начала обслуживать электронные аукционы, так, к апрелю 1998 года больше 1 миллиона аукционов на eBay предлагали оплату посредством платежной системы PayPal.

В октябре 2002 года компания PayPal была поглощена корпорацией eBay, с этого момента с помощью PayPal осуществляется больше чем 50 % сделок аукциона eBay. Большинство главных конкурентов PayPal закрыты или проданы.

На сентябрь 2011 года в PayPal использовалось 24 вида мировой валюты. На начало 2012 года PayPal работал в 190 странах. В начале 2015 года eBay и PayPal стали разными компаниями.

В 2015 году PayPal запустил сервис PayPal.me, который позволил создавать личные страницы для приема платежей.


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6 августа 2017 года стало известно о заключении сделки между PayPal и британским технологическим стартапом Thyngs. Последний занимался мобильными платежами, а технология Thyngs позволяет пользователям прислонить телефон к наклейкам на различных объектах для получения информации с помощью QR-кодов, NFC, Bluetooth, а также осуществления платежей.

В результате объединения компаний, PayPal предложила свою платформу для бесконтактных платежей, а Thyngs получила доступ к огромной клиентской базе PayPal.

31 января 2018 года eBay объявила, что после того, как существующее соглашение eBay и PayPal закончится в 2020 году, PayPal останется одним из вариантов оплаты для покупателей на eBay.


Что уникального


24 июня 2013 года PayPal по невыясненной причине начислила американцу Крису Рейнолдсу сумму 92 квадриллиона долларов. Таким образом, на несколько часов он стал богаче самого богатого человека в мире больше чем в миллион раз.

Илон Маск был исключен из совета директоров компании после попытки перенести все сервера платежной системы из Unix в Microsoft. Ему выплатили его долю в размере 180 миллионов долларов, которые Илон Маск сразу же инвестировал в новые проекты.

Чад Херли, один из основателей Youtube, участвовал в разработке оригинального логотипа системы PayPal.


Источники: www.brandpedia.ru, wikipedia.org, a2-finance.com

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#технологии #it #paypal #илонмаск #itбизнес
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