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IT-гиганты. Что мы знаем о LinkedIn
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Сегодня в 21:50

IT-гиганты. Что мы знаем о LinkedIn

О компании


LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Это популярный способ поиска работы для соискателей и талантливых сотрудников для компаний.

Сайт доступен на 24 языках мира. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью, Калифорния. LinkedIn также имеет офисы в Омахе, Чикаго, Нью-Йорке и Лондоне.

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Социальную сеть LinkedIn создал Рид Хоффман в декабре 2002 года, а запустил ее в мае 2003 года. У Хоффмана возникла идея создать социальную сеть, которая позволяла бы профессионалам из разных областей находить друг друга.

«Сидя на диване в своей гостиной, я придумал LinkedIn для создания связей между профессионалами всего мира, для их более продуктивной и успешной работы. Вдохновленные тем, что отношения играют бесценную роль в карьере, мы запустили LinkedIn с лозунгом «Отношения имеют значение».

Хоффман и его команда хотели создать новую профессиональную социальную сеть, основанную на уникальности и взаимосвязях. Спустя неделю после запуска на сайте было 12 500 зарегистрированных пользователей. Через несколько месяцев социальная сеть LinkedIn преодолела отметку в 50 000 пользователей, а компания получила венчурный капитал в размере 4,7 миллиона долларов. Уже через год количество пользователей LinkedIn достигло 500 000. В 2006 году проект стал приносить доход.

19 мая 2011 года компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, и в самом начале торгов стоимость акций выросла больше чем в 2 раза: с 45 $ за акцию до 99 $.

В июне 2016 года сайт был приобретен компанией Microsoft.

В 2019 году LinkedIn запустил глобальную функцию Open for Business, которая позволяет находить фрилансеров на платформе.


Что уникального


На 2020 год общее число пользователей LinkedIn достигло 675 миллионов, из них 310 миллионов активных. А годовой доход LinkedIn в 2020 финансовом году составил больше 8,05 млрд долларов США.


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В LinkedIn, в отличие от других социальных сетей, нельзя самостоятельно связаться с любым пользователем. Вместо этого пользователи соединены так называемой «доверительной связью», то есть можно связаться только с тем человеком, которого знаете лично или в том случае, если вас ему рекомендовали.

LinkedIn предоставил рынку то, чего ему одновременно не хватало и в чем рынок рекрутинга нуждался, причем предоставленный инструмент стал незаменимым и для соискателей, и для работодателей. При этом основатели LinkedIn не гнались за цифрами и показателями, а планомерно улучшали и развивали свой продукт. Вполне вероятно, что в недалеком будущем история LinkedIn войдет в учебники для предпринимателей о том, как правильно запускать стартапы.


Источник: wikipedia.org, lpgenerator.ru, www.itcp-ua.com

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