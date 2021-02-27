IT-гиганты. Что мы знаем о Baidu

О компании

Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием.













Основатель компании — Робин Ли. Робин окончил факультет информатики в Пекинском университете и как способный студент получил возможность продолжить обучение в США. В период обучения в Штатах он изменил свое китайское имя Янхонг на более звучное Робин и обрел друга, такого же выходца из Китая — Эрика Сю.

В 2000 году вместе с Эриком Сю, который успел поработать торговым агентом на Родине, основал поисковый сервис Baidu. Название было взято из древней китайской поэмы и означает «поиск мечты». Стартовый капитал в 1,2 миллиона $ был привлечен от американских венчурных компаний, которые увидели в этом проекте потенциал.

В своей альма-матер, Пекинском университете, Робин нанял первых сотрудников для Baidu — одного профессора и пять выпускников. В сентябре 2001 года поисковая система baidu.com была запущена.

Google еще не догадался, что рядом с результатами поиска обувных магазинов может появиться рекламный баннер продавца, а в Baidu уже внедрили систему ставок за рекламные места







С самого начала Ли увидел возможности рекламы — Google еще не догадался, что рядом с результатами поиска обувных магазинов может появиться рекламный баннер продавца, а в Baidu уже внедрили систему ставок за рекламные места. Сайт понравился и рекламодателям, и пользователям, популярность постоянно росла, и в 2004 году компания стала прибыльной.



Вскоре бизнес компании разросся далеко за рамки поисковых систем. Baidu запустила множество других проектов: облачные хранилища, картографические сервисы, энциклопедию, социальную сеть, игровые проекты, платформу электронной коммерции, туристический сервис, музыкальные продукты и мобильные приложения. Компания вышла на международный рынок, открыв офисы в Азии, Северной и Латинской Америке.





Что уникального

Baidu — лидер среди китайских поисковых систем и занимает четвертое место на глобальном рынке поисковиков с долей 1,06 %, когда на Google приходится 92,7 %.









Baidu также имеет онлайн-энциклопедию — Baidupedia, которая включает в себя больше семи миллионов статей, что больше, чем в английском и немецком разделах «Википедии», вместе взятых.

Google вышел на китайский рынок в 2005 году, получив 30% трафика, у Baidu было больше 40%. К 2010 году на Baidu приходилось 75% внутреннего рынка, а Google ушел из Китая.

В январе 2021 года интернет-гигант Baidu и автопроизводитель Geely объявили о партнерстве в создании электромобилей, благодаря чему акции компании достигли двухлетнего максимума.





Источник: wikipedia.org, vc.ru, bcs-express.ru, www.forbes.ru