IT-экспорт Казахстана увеличат на рынки Америки и Европы

Astana Hub запускает новый поток программы по увеличению IT-экспорта Scalerator. В прошлом году участники в период программы заключили контракты и соглашения на $886 000 и привлекли инвестиции на более чем $300 000.

Участие в программе бесплатное. Каждая компания-участник сможет определить точки роста и пути повышения эффективности, а главное — заявить о себе на международном рынке.

В этом году программа обучения нацелена на повышение компетенций по выходу на рынки Северной и Южной Америки, Европы. Она состоит из трекинга и индивидуальных консультаций от экспертов в сфере маркетинга, PR, продаж, дизайна, финансов, питчинга, юриспруденции, налогов, интеллектуальной собственности и других сфер.

Кроме того, во время занятий стартапы научатся эффективному поиску партнеров по бизнесу, привлечению клиентов и активному продвижению продукта на рынке.

Заявки для участия в программе Scalerator можно подавать по ссылке.