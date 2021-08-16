IT для непрофессионалов: 8 книг, которые помогут понять, как это работает

«Код. Тайный язык информатики», Чарльз Петцольд

«#Сам себе программист», Кори Альтхофф

«Карьера программиста», Гэйл Макдауэлл

«Идеальный программист. Как стать профессионалом разработки ПО», Роберт Мартин

«Основы глубокого обучения», Нихиль Будума

«Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру», Энди Хант

«Грокаем алгоритмы. Иллюстрированное пособие для программистов и любопытствующих», Адитья Бхаргава

«Алгоритмы для начинающих. Теория и практика для разработчика», Панос Луридас

Используя предметы и явления повседневности, а также знакомые всем языковые системы, такие как шрифт Брайля и азбука Морзе, американский программист и специалист по работе с Microsoft Windows Чарльз Петцольд рассказывает о загадочной внутренней жизни компьютеров и других «умных» машин.«Код» — это детально иллюстрированная и максимально понятная книга, дающая реальный контекст для понимания современного мира ПК, цифровых медиа и интернета.Как за год научиться программировать и устроиться разработчиком в Ebay? Автор этой книги на собственном опыте знает, что это возможно, и делится знаниями с читателями.Кори Альтхофф создал универсальный самоучитель, не похожий ни на один другой. На примере языка Python автор показывает, как буквально с первого урока можно приступить к созданию собственной небольшой программы, а к концу книги уверенно писать код.Книга основана на опыте практического участия автора во множестве собеседований, проводимых лучшими компаниями.Основную часть книги составляют ответы на технические вопросы и задания, которые обычно получают соискатели на собеседовании в таких компаниях, как Google, Microsoft, Apple, Amazon и других. Используя материал этой книги, вы с легкостью подготовитесь к устройству на работу в Google, Microsoft или любую другую ведущую IT-компанию.В этой книге Роберт Мартин рассказывает о том, что значит «быть профессиональным программистом», описывая методы, инструменты и подходы для разработки «идеального ПО». Книга насыщена практическими советами в отношении всех аспектов программирования: от оценки проекта и написания кода до рефакторинга и тестирования. Это книга о профессиональном подходе к процессу разработки.Глубокое обучение — это раздел машинного обучения, изучающий глубокие нейронные сети и выстраивающий процесс получения знаний на основе примеров. Такие крупные компании, как Google, Microsoft и Facebook, уделяют большое внимание глубокому обучению и расширяют свои подразделения в этой сфере. Для всех прочих глубокое обучение пока остается сложным, многогранным и малопонятным предметом.Цель этой книги — заполнить этот пробел. Авторы разбирают основные принципы решения задач в глубоком обучении, исторический контекст современных подходов к нему и способы внедрения его алгоритмов.Книга охватывает различные темы — от личной ответственности и карьерного роста до архитектурных методик, придающих программам гибкость и простоту в адаптации и повторном использовании. Она написана в виде последовательных законченных разделов и изобилует анекдотами, примерами и разнообразными аналогиями. В ней описываются самые интересные случаи из практики авторов и основные ловушки, относящиеся к разным аспектам разработки программ.Принято считать, что программирование — это очень сложно. Особенно если раз за разом наступать на одни и те же грабли, пытаться сделать по-своему то, что уже и так было придумано до нас. Ведь практически для любой задачи есть готовый алгоритм решения, осталось только найти его и правильно использовать.Автор не просто показывает примеры таких решений с детальными иллюстрациями, но и учит читателя самостоятельно находить их в дальнейшем. Адитья Бхаргава старается доносить информацию понятным даже новичку языком, иллюстрирует все основные моменты.Эта книга в простой и наглядной форме дает ответы на целый ряд важнейших для начинающего программиста вопросов, начиная с «что лежит в основе всех современных языков программирования и по каким принципам они строятся и работают?» и заканчивая «есть ли способ овладеть всеми языками программирования сразу?».