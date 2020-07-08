«Истории понаехавших». Елена Спаркс о том, как в Ташкенте узнала себя и открыла сообщество для девушек-предпринимателей

Елена Спаркс, город — Ташкент,
Астана — Ташкент
В Ташкент я переехала полтора года назад при необычных обстоятельствах. Мой близкий друг открывал здесь проект, в создании которого я принимала участие. Нужно было подготовиться к презентации за небольшой срок, что мне казалось нереальным.
На тот период я не знала никого в Ташкенте, и никто не знал меня. В январе я оказалась в новой для себя стране. Здесь я познакомилась с огромным количеством людей всего за пару недель. Назначала много встреч, создавала совместные проекты.
У меня есть классное качество, которое помогло при переезде — я умею строить правильные коммуникации. При этом я в незнакомом месте могу легко и быстро узнать и найти людей. Главное — знать, куда целиться.
За неделю до моего отъезда я решила, что мне хочется быть в Ташкенте. В феврале мы презентовали проект, и за это время моя мысль настолько разрослась, что я вылетела в Астану, собрала два чемодана вещей и вернулась в Ташкент. Я ничего не планировала.
Сначала думала, что переехала на полгода, но через три месяца начала переключаться на проекты в Ташкенте. Многие близкие здесь люди помогали мне, в том числе подруга Дильфуза Куралова. Она работала с международными проектами, и этот человек — зеркальное отражение меня.
В итоге моя поездка превратилась в полтора года жизни. Я уже не знаю, как отсюда оторваться. Мои корни растут вглубь, и мне это нравится. Здесь я могу создавать коммуникации между моими людьми из разных стран — с кем я сотрудничаю, учусь и обучаю.
О сложностях и первых впечатлениях
Когда я приехала в Ташкент, то поглощала все с сумасшедшим восторгом. При этом я фанат Астаны и безумно люблю свой город. Но по приезде в Ташкент мне захотелось слиться с городом.
У меня появился хештег — «Ташкент исполняет мечты». Это первое, что впечатлило меня в городе. Здесь, о чем бы я ни подумала, приходило ко мне легко — люди, ситуации, события.
Я не сталкивалась с большими сложностями. Долго не могла привыкнуть к сумам и переводила все в тенге, потому что для меня это были большие деньги. В городе дорогая связь и интернет, не сразу можно найти хорошую квартиру. Жилье дороже, чем в Астане. Но все это мелочи, которые я решила. Пусть это и заняло у меня немного больше времени.
Я стала пробовать то, что давно хотела. Возможно, потому что рабочий ритм Астаны меня не отпускал. В Ташкенте много людей, которые помимо того, что создают город, еще творят. Меня восхищает, сколько здесь мастерских и людей-кладов.
О жизни в Ташкенте
Несмотря на то, что мы соседи, Узбекистан больше восточная страна. Здесь у людей совсем другой подход к делам. Есть определенные правила этикета, которым нужно следовать. Я же привыкла многие вещи говорить прямо.
В Ташкенте важно интересоваться, как у человека дела, как он поживает. Для меня это казалось странным, но потом я привыкла. Мне нравится, как с уважением здесь общаются со взрослыми.
Меня поразило, что в людях заложена скромность. Ты не сразу узнаешь, что человек учился за границей в Лондоне, потому что он не будет этим хвастаться. У ташкентцев есть страсть к образованию. В самом городе много иностранных университетов.
Здесь я стала кайфовать от покупок на базарах. В Ташкенте ты сталкиваешься с контрастом между новым современным городом и аутентичностью. Сейчас в стране сильно развивается креативная индустрия, медиа и реклама.
Я стала замечать социальные проблемы, которые мне хочется решить. Например, отсутствие мусорок в парковых зонах.
О деятельности
Я консультант по продвижению персонального бренда. Также я пишу креативные концепции и работаю в сфере коммуникации, event-менеджмента.
Первые два месяца в Ташкенте я занималась проектами из Астаны в формате онлайн. Позже у меня появились первые консультации в городе. Никто не верил, что личный бренд здесь станет актуальной и востребованной услугой. Я, как и в Астане, собирала завтраки и бранчи на тему персонального бренда. Этот проект получил классное развитие.
Я открыла сообщество девушек-предпринимателей. Это женщины с активной жизненной позицией, которые теперь могут коммуницировать между собой и развиваться. Я увидела у ташкентцев большие проблемы с позиционированием себя, поэтому решила, что такие мероприятия помогут.
Первый нетворкинг мы создали для тех, кто еще был в поиске, хотел быстро решать вопросы, завести новых друзей. Никто не ожидал, что проект случится, но на сегодняшний день прошло уже семь нетворкингов в классных локациях города.
Я понимала, что нахожусь здесь не просто так, когда получала обратную связь и благодарность. Сейчас мы видим цель — развивать профессиональное сообщество. Параллельно я пишу креативные концепции. Работаю над проектом кафетерия по итальянской технологии. С середины июля планируем запускаться.
Для нас карантин не проблема, когда есть возможность запускать онлайн-платформы и объединять людей. Моя большая мечта — запустить Women Social Networking в разных странах мира.
Как город изменил
Я почувствовала, что мое сердце в этом городе открылось. У меня появилось больше ценностей в реальных вещах, таких как природа, взаимодействие между людьми. Близкие говорят, что я стала душевнее.
Здесь я четко определилась со своей сферой и поняла ее особенную ценность и важность. Больше работаю в творчестве и любви. Я познакомилась здесь с собой.
Для меня этот город — подъем и семья. Ташкент — город возможностей, где я чувствую, что могу быть полезной и оставить что-то после себя. Пусть этот вклад и небольшой, но я не про популярность. Это про общество и сообщество людей, в кругу которых я сейчас вращаюсь. Мне это нравится.