«Истории понаехавших». Елена Спаркс о том, как в Ташкенте узнала себя и открыла сообщество для девушек-предпринимателей

Астана — Ташкент

О сложностях и первых впечатлениях

О жизни в Ташкенте

О деятельности

Как город изменил

Мой близкий друг открывал здесь проект, в создании которого я принимала участие. Нужно было подготовиться к презентации за небольшой срок, что мне казалось нереальным.В январе я оказалась в новой для себя стране. Здесь я познакомилась с огромным количеством людей всего за пару недель. Назначала много встреч, создавала совместные проекты.При этом я в незнакомом месте могу легко и быстро узнать и найти людей. Главное — знать, куда целиться.В феврале мы презентовали проект, и за это время моя мысль настолько разрослась, что я вылетела в Астану, собрала два чемодана вещей и вернулась в Ташкент. Я ничего не планировала.Многие близкие здесь люди помогали мне, в том числе подруга Дильфуза Куралова. Она работала с международными проектами, и этот человек — зеркальное отражение меня.Я уже не знаю, как отсюда оторваться. Мои корни растут вглубь, и мне это нравится. Здесь я могу создавать коммуникации между моими людьми из разных стран — с кем я сотрудничаю, учусь и обучаю.При этом я фанат Астаны и безумно люблю свой город. Но по приезде в Ташкент мне захотелось слиться с городом.Это первое, что впечатлило меня в городе. Здесь, о чем бы я ни подумала, приходило ко мне легко — люди, ситуации, события.Долго не могла привыкнуть к сумам и переводила все в тенге, потому что для меня это были большие деньги. В городе дорогая связь и интернет, не сразу можно найти хорошую квартиру. Жилье дороже, чем в Астане. Но все это мелочи, которые я решила. Пусть это и заняло у меня немного больше времени.Возможно, потому что рабочий ритм Астаны меня не отпускал. В Ташкенте много людей, которые помимо того, что создают город, еще творят. Меня восхищает, сколько здесь мастерских и людей-кладов.Здесь у людей совсем другой подход к делам. Есть определенные правила этикета, которым нужно следовать. Я же привыкла многие вещи говорить прямо.Для меня это казалось странным, но потом я привыкла. Мне нравится, как с уважением здесь общаются со взрослыми.Ты не сразу узнаешь, что человек учился за границей в Лондоне, потому что он не будет этим хвастаться. У ташкентцев есть страсть к образованию. В самом городе много иностранных университетов.В Ташкенте ты сталкиваешься с контрастом между новым современным городом и аутентичностью. Сейчас в стране сильно развивается креативная индустрия, медиа и реклама.Например, отсутствие мусорок в парковых зонах.Также я пишу креативные концепции и работаю в сфере коммуникации, event-менеджмента.Позже у меня появились первые консультации в городе. Никто не верил, что личный бренд здесь станет актуальной и востребованной услугой. Я, как и в Астане, собирала завтраки и бранчи на тему персонального бренда. Этот проект получил классное развитие.Это женщины с активной жизненной позицией, которые теперь могут коммуницировать между собой и развиваться. Я увидела у ташкентцев большие проблемы с позиционированием себя, поэтому решила, что такие мероприятия помогут.Никто не ожидал, что проект случится, но на сегодняшний день прошло уже семь нетворкингов в классных локациях города.Сейчас мы видим цель — развивать профессиональное сообщество. Параллельно я пишу креативные концепции. Работаю над проектом кафетерия по итальянской технологии. С середины июля планируем запускаться.Моя большая мечта — запустить Women Social Networking в разных странах мира.У меня появилось больше ценностей в реальных вещах, таких как природа, взаимодействие между людьми. Близкие говорят, что я стала душевнее.Больше работаю в творчестве и любви. Я познакомилась здесь с собой.Ташкент — город возможностей, где я чувствую, что могу быть полезной и оставить что-то после себя. Пусть этот вклад и небольшой, но я не про популярность. Это про общество и сообщество людей, в кругу которых я сейчас вращаюсь. Мне это нравится.